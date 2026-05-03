Prizori kao iz crtića u Ninu! 'Okupirali' ga dalmatineri: 'Vole jesti, spavati, a vole i cure'

Prepoznatljivi bijeli psi na crne točkice i njihovi vlasnici prošetali su od spomenika kneza Branimira kroz staru gradsku jezgru sve do simbola Nina - Grgura Ninskog i Crkve sv. Križa. Stara hrvatska pasmina u starom je hrvatskom gradu u tren oka postala atraktivna scena za brojne poglede i fotoaparate.

Šetnja s najpoznatijim psom na svijetu – onim na točkice, proslavljenog u crtanom filmu – danas je pretvorila povijesnu jezgru Nina u pravu filmsku kulisu.

Trogodišnji Kviz jedan je od šampiona iz Željkine uzgajivačnice

"Jako dobar, pristojan, kulturan, pokazuje svoje najbolje karakteristike pasmine. Ja uvijek kažem: oni su pravi Dalmatinci. Vole jesti, vole spavati i vole cure", kaže u šali Željka Halper Dražić, vlasnica uzgajivačnice dalmatinaca iz Rakovca.

Kada je selila na Krk, Njemica Anita je željela psa, a od svih kratkodlakih pasmina pogodnih podneblju, najviše joj se svidio prijedlog veterinara da nabavi "psa na točkice". Sada ih ima već četiri.

"Oni se jako vole šalit, vole se družit, bitno je da su oni u sredini pažnje. Ako ne, su nemirni, ali isto tako vole ležati na kauču ili trčat uz bicikl. Bilo što, s njima možete sve napravit", kaže potpredsjednica Hrvatskog kluba dalmatinskog psa Anita Štefanić.

Spominju se i u povijesnim spisima

Vjerojatno najpoznatija od sedam autohtonih hrvatskih pasmina spominje se u povijesnim spisima prije više stoljeća. Ovo je pasmina ptičara i goniča koja se često koristila u lovu.

"Pošto su jako dobri prijatelji s konjima, bili su jako često pratioci vatrogasnih kola dok su ih još konji vukli. I dan danas po vatrogasnim postajama diljem svijeta dalmatinski pas je motiv kao maskota nekog vatrogasnog društva", iznosi zanimljivu crticu predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza Branko Šare.

Defile kroz staru gradsku jezgru praćen je brojnim pogledima i fotoaparatima turista.

"Ovo za promociju Nina može značiti puno s obzirom na to da su ovo dalmatineri psi koji su iz Dalmacije, a Nin je hrvatski kraljevski grad, nekad bio glavni grad Hrvatske, jako poznat u Dalmaciji, a i šire, može biti zaista jedna divna priča", smatra direktorica TZ Grada Nina Ivanka Magaš.

Spoj tradicije, povijesti i jedne od najprepoznatljivijih pasmina na svijetu dogodine ima cilj ponovno u Ninu okupiti društvo na točkice, ako je moguće barem 101.