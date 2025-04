Sutra kaos na cestama: Čekanja i do tri sata, evo gdje će biti najgore!

Naš reporter Boris Mišević bio je u Hrvatskom autoklubu gdje se 24 sata prati stanje na svim cestama i pomaže vozačima u nevolji. S obzirom na to da se bliži kraj produženog vikenda i očekuju gužve razgovarali smo Ivanom Mišlov iz HAK-a o tome što nas sutra očekuje na hrvatskim cestama.

Rijetko kad se pravoslavni i kršćanski Uskrs preklapaju, ali ove godine to je bio slučaj, a sutra je dan kada se velik broj ljudi vraća na posao u inozemstvo.

Sutra će biti dan povratka s obzirom na to da škola kreće u utorak za većinu naših, ali isto tako je i u Austriji i Njemačkoj. Najveće gužve očekujemo na autocesti Bregana - Lipovac, uključujući granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom. Čekanja će sigurno prelaziti dva-tri sata, s obzirom na to da je dosta bilo i na izlasku iz Republike Hrvatske. Gužvi će biti i na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti. S obzirom na vremenske uvjete koji su najavljeni - kiša u gorskim predjelima, apeliramo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Kada produženi vikend traje četiri dana onda vozači često žrtvuju taj jedan dan za živciranje u prometu?

Nije to sad nekakvo žrtvovanje, mislim da svi uglavnom uživaju. Tako bi trebalo biti u slobodnim danima i na godišnjem. No, svakako je najveći problem što većina njih čeka onih zadnjih pet minuta za kretanje na put. Onda bi svi u isto vrijeme. Tu je specifičan otok Krk. Zato dolazi do kolona i stvaranja gužvi jer jednostavno tu je usko grlo koje to ne može to progutati.

Očekujete li i sad gužve na Krku?

Očekujemo. Nekako se razvodnio odlazak prema Krku jer ih je dosta kretalo u srijedu, četvrtak, pa petak, tako da ipak nisu bile toliko drastične gužve. Bilo je u jednom periodu, ali zbog prometne nesreće koja je bila na autocesti A1 u petak gdje je sedam vozila sudjelovalo u lančanom sudaru. Stvorila se kolona, ali u pravilu nekih većih poteškoća nije bilo jer se osjetno razvodnio taj dio putovanja. Sutra to neće biti tako s obzirom da je to sutra završni dan. Također imamo povratak i za Austriju i za Njemačku. Zato očekujemo izuzetno velike gužve i na graničnim prijelazima autocesti Bregana - Lipovac, autocesti Zagreb - Macelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Granični prijelazi s BiH gdje su uska grla isto će biti problem?

Tako je. Tu su specifični Stara Gradiška, Jasenovac, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo već standardno. Stara Gradiška je među onima gdje su gužve konstantno od ponedjeljka do nedjelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gužve, kiše i čekanja na granici: Evo što vas sutra čeka na hrvatskim cestama

Tekst se nastavlja ispod oglasa