"Ošišat ću te na nulu iako bih te najradije skratio za glavu!" - prijetnja je to koju je dobio premijer… A prijeteće pismo nije stiglo u Vladu već u frizerski salon u kojem ga godinama šišaju. Što kaže policija, a što Plenković? Donosi Petra Mlačić Vučemilović Jurić.

Pismo je naslovljeno na frizerski salon, a ispod adrese piše njegovo ime. Početkom veljače iz poštanskog sandučića izvadila ga je frizerka koja premijera poznaje godinama, a u pismu - prijetnje i njemu i obitelji. "Imam ja svoju jako dobru frizerku i super ekipu gdje idem već 40 godina i jako sam zadovoljan kako one to uspijevaju. Rekli su da će vas obrijati na ćelavo..? "Ma neće, to su ljudi koji imaju tako kreativne trenutke u raspisivanju tih prijetećih pisama", kazao je premijer Andrej Plenković.

Jeo si kroasane i pio šampanjac dok su drugi ratovali, piše autor pisma uz rečenicu - da je Plenković Pupovčevo zlato.

"Postoji veliki broj vjerujem takvih pisama samo je pitanje ono što aludira na sigurnosnu ugrozu, a što ne", kazao je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović .

Dobro u ovom slučaju gdje netko piše da ga želi skratiti za glavu, je li to opasno?, pitala je reporterka. "U svakom slučaju to jest prijeteća poruka", kazao je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

U frizerskom salonu nisu sretni

U frizerskom salonu zbog čitave situacije nisu ni najmanje sretni, naravno ne treba im takva reklama i najviše se boje toga da bi se mušterije mogle osjećati neugodno. Međutim oni sami nemaju veze s tim pismom i kažu primili su ga i odmah proslijedili dalje.

Dalje - u ruke policije, što je standardno postupanje u sličnim situacijama, a o svakoj mora biti obaviještena SOA.

"Nevezano za to koliko se to kome činilo bezopasno ili smiješno ili da se traži pozornost, obaveza je sustava da svaku takvu prijetnju shvati ozbiljno i prema njoj postupa", dodaje Marjanović.

Inače, u pismu se, tvrdi Nacional, spominje knjiga o Krajini kojom je Stipo Mlinarić mahao u Sabornici optužujući Plenkovića za srpsku propagandu. Mlinarić danas vrlo jasno kaže - veze s prijetnjama nemam. "Nikad nisam pozivao na nasilje", kaže Ćipe Mlinarić.

Prošle su godine i policija i SOA bile na nogama zbog prijetnji smrću premijeru. Uhićena je osoba koja je zvala policiju i prijetila.

Da premijera treba dočekati s trulim jajima, pisao je na društvenim mrežama Zadranin, ubrzo također priveden na razgovor. Od svih prijetnji najgori je napad na Vladu - ranjen je policajac Oskar Fiuri. Napad je iz prve zaradio etiketu terorizma, ali s obzirom na to da je napadač Danijel Bezuk počinio samoubojstvo, prijava je odbačena. Od tada Markov je trg za javnost - zatvoren.

"Jedna atmosfera defetizma, pesimizma koja se širi kroz javni prostor sigurno da utječe na pojedince koji su labilniji i onda se odlučuju ili za neke nasilne akte ili za prijetnje međutim mi smo tu učinkoviti", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ovo je pismo potpisano sa Za dom spremni..

Brine li vas to? "Ma ništa, to se non stop događa", kazao je Plenković novinarima.

..a predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost kaže nam kako će se sastati za 2 tjedna. Tada će raspraviti godišnje izvješće SOA-e, a ove prijetnje bit će na dnevnom redu.