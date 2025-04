Deset je majki po dvojicu svojih sinova ispratilo u rat: Ovo je priča o elitnim riječkim Ajkulama

Cvijeće i svijeće na Mostu hrvatskih branitelja u Rijeci. Prijatelji suborci nisu zaboravljeni ni jučerašnju 34. godine od osnivanja Ajkula.

Riječku postrojbu specijalne policije u najtežim je vremenima obilježilo nešto posebno. U njoj se borilo, kako sami kažu, deset pari braće. O njima je snimljen film, gledali su ga zajedno.

Jedan od braće, bivši pripadnik Ajkula Darko Pravdica kaže što ga je tada motiviralo da ode u rat.

"Zašto? Za domovinu! Za Hrvatsku! Ono što je bilo i u filmu, pitao sam majku za marendu i sjeo s prijateljima u auto i otišao u Zadar. Na prvu crtu!“.

Ratovao je s bratom, koji nažalost više nije živ. Kao i još jedan od braće iz ekipe. Stariji su mlađima su bili uzor u svemu pa i ratu.

Klinci u dvadesetima

Arsen Jakovac, još jedan bivši pripadnik Specijalne jedinice policije Ajkula prisjeća se svog puta.

"Brat je bio na Krku, ja sam bio u Delnicama i to vam je tako krenulo i puno ove braće nisu ni znali da ćemo biti svi u specijalnoj policiji!“.

Njih dvadesetorica – klinci u dvadesetima. Na okupu, odrasli preko noći. Jedan od njih Branimir Brnas nakon odgledanog filma kaže:

"Nas je uvijek održavalo to što smo se znali zafrkavat između sebe, što smo sve to kako bi rekli kod nas okrenuli na polku i valcer i to nas je držalo. Svi smo mi bili spremni tada, kao što je rečeno u filmu, dati život“.

Četiri zime i tri proljeća na Velebitu. Brojni tereni. Akcije, strah, molitva…. To je neraskidivo, moćno, to je snažno.

"Na kraju, naša majka je možda najveći borac u našoj familiji, jer i moj tata, on i ja smo bili u ratu, a ona je ta koja je bila kući, tada nisam spoznavao koliko je njoj bilo teško, ali danas mislim da je to bilo strašno“, kaže Zoran Marijanović. Njegov brat i bivši zapovjednik Marinko Marijanović, ističe:

"Mnogi od ovih mladih bi trebali naučiti nešto iz toga što smo mi prošli, ali ne ponovilo se!“.

Danas kažu: zajedno u ratu, zajedno u miru!

„Jednostavno krenulo je tako da ne može on bit u vojsci, a da ja nisam krenuo i to je tako otišlo prema specijalnoj policiji i tu smo gdje jesmo do kraja. Ja sam evo u mirovini, on još uvijek radi“, kaže nam Perica Prpić, predsjednik Udruge specijalne policije Domovinskog rata Ajkula Rijeka.

Ponosna braća po oružju

Njegov brat Jurica Prpić još uvijek aktivni pripadnik Ajkula kaže:

"Tek mi sada nakon 30 godina kad imamo mi svoju obitelj, svoju djecu, čak i unuke tek sada shvaćam što su naši roditelji prolazili“.

Ponosni su na svoj ratni put, braću po oružju i zemlju koju su stvorili. Žele da bude još bolja.

Darko Pravdica priznaje što ga danas rastužuje.

"Naša omladina odlazi van, dakle to je jedini poraz i to najviše boli, a izgubio sam brata, ok sve je to prošlo, ali ovo …. Nisam se borio za to!“.

Nakon 34 godine neki novi klinci usavršavaju se za nove zadaće i njihovu jedinicu vode naprijed. Lijepa je vijest da će to uskoro raditi u novoj bazi!