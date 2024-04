Sjeverna Makedonija, zemlja koja je već 20 godina u čekaonici Unije, pred povijesnim je predsjedničkim i parlamentarnim izborima. U ekskluzivnom razgovoru za RTL, makedonski predsjednik Stevo Pendarovski reporteru Borku Brunoviću otkriva koji je plan za bolju budućnost ovog naroda i zašto se boji utjecaja Rusije.

Predsjedniče, dobrodošli u program RTL-a Danas.

"Hvala na pozivu i dobrodošli u moj ured."

Nakon promjene imena zbog pritiska Grčke, sada Bugarska traži izmjene Ustava i uvrštenje bugarske nacionalne manjine u preambulu Ustava. Vlada je potpisala sporazum uz posredstvo EU i Francuske, no većina nije postignuta u Sobranju. Kako dalje, bez toga nema EU?

"Znate, na početku, potpuno neočekivano za nas, prije 3 ili 3 i pol godine, Bugarska je tražila jedan memorandum, jedan dokument u kojem je tražila nemoguće. Jer se to ne događa u normalnim društvima, u Europi najmanje. Ona je tražila da mi promijenimo identitet. I kao Bugari uđemo u EU. To je naišlo na zaprepaštenje ostalih EU država, predstavnika, ambasadora u Bruxellesu, ali oni su se tvrdo držali toga. Oni su ušli s jednom neeuropskom, antieuropskom politikom i probali su da neke bilateralne sporove ili kako njihov povijesni narativ kaže da bude potpuno preuzet od strane Makedonije i makedonskog naroda. Opozicija koja je na toj karti probala da dobije poene kod građana, nažalost uspjela je, napravila je od toga glavno i predizborno i izborno pitanje. Kažu ne ne ne, nikakav kompromis sa Bugarskom, a mi smo te glasove smo trebali u parlamentu zato što je za promjenu Ustava i sve te amandmane potrebna dvotrećinska većina. Nismo to uspjeli i sada smo u samoblokadi da tako kažem."

Jesu li vas europski partneri, je li vas Bruxelles razočarao?

"Moram priznati i reći da sam razočaran nekim od visokih dužnosnika ne samo EU nego i pojedinih država. Ne bih htio da imenujem države, to mi ne priliči kao predsjedniku države, ali očekivali smo puno više od strane najjačih zemalja EU u tom pravcu da oni ne mogu da uvjere Bugarsku da nas propusti bez tih neprimjerenih uvjeta, to nitko ne može povjerovati u Makedoniji. Čudno je, a ja to ponekad kažem u makedonskoj javnosti, da SAD, koji nije članica EU, je u čitavom ovom periodu bio puno aktivniji i naspram Bugarske i naspram Bruxellesa kao što su to učinile neke članice EU."

Pada li potpora ulasku u EU među etničkim Makedoncima zbog toga, zbog čekaonice, tih 20 godina?

"Pada drastično i evo vam podatak. U zadnje dvije godine, ta podrška je prepolovljena. Mi smo uvijek bili u visokim postocima, 70, 80, 90 posto čak za ulazak u EU, pod tim uvjetima koji su bili u tom trenutku. Sada kad pitate Makedonce posebno, biste li voljeli da Makedonija bude članica EU, 80 posto kaže da, ali kad ih pitati želite li da Makedonija postane članica EU pod ovim uvjetom, da Bugari budu u Ustavu – oni kažu 80 posto ne!"

Rekli ste u jednom intervju da se etnički Makedonci okreću proruskim politikama?

"Znate, ja uvijek kažem, što manje EU na Balkanu, više Rusije. Ako vi ostavite vakuum u strateškom smislu, onda će drugi to popuniti. Ja tvrdim da to što čitavi zapadni Balkana ne napreduje prema Uniji, i zato postoji puno razloga, i naši domaći zadaci nisu napravljeni na vrijeme niti kvalitetno kako treba, to je sigurno, ali i ne baš veliki fokus EU na regiju. I to je otvorilo, širom otvorilo vrata, za ruski utjecaj u regiji. Dobro je u toj velikoj nesreći što se događa s invazijom na Ukrajinu što Rusija nije puno koncentriranija na Balkanu, zato što je sa svim resursima koncentrirana na Ukrajinu i pokušava da u zadnje dvije godine da pobjedi taj zapadni narativ što se tiče rata u Ukrajini, i nije toliko prisutna u zadnje dvije godine na Balkanu kao što je bila, ali zato postoje tzv. regionalni proxyji koji to rade umjesto Rusa, direktno."

Tko su oni?

"Ne bih htio da pričam o tome pošto smo mi u istoj regiji, dijelimo istu sudbinu i često puta radimo zajedno na europskog integraciji čitave regije, ali postoje političke stranke, postoje pojedinci, postoje čitave strukture u regiji koje jedva čekaju da tzv. europska priča ode u arhive i da dolazi neka navodna ruska alternativa. I ne samo ruska, možda kineska, treća."

Kakva bi to bila alternativa?

"Oni, u zadnje vrijeme, te strukture, mogu da pričam o mojoj državi, pričaju mnogo o Brixu, i nitko od njih ne govori argumente zašto je BRICS bolji od EU, a nitko od njih ne kaže da je jedini zajednički imenitelj država koje su u BRICS-u – samo jedan. Ne vole Ameriku. To ne može biti platforma na kojoj ćemo mi graditi svoju budućnost. To je problem."