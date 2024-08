Potresni detalji nesreće na Viru: Beba završila u grmlju, mještani čuli plač...

Stravičan nalet pijanog vozača na petoročlanu obitelj na Viru. Majka, koja je gurala dječja kolica, na mjestu je poginula. Otac je teško ozlijeđen kao i još dvoje djece.

Uz cestu i dalje razbacani potresni ostaci sinoćnje teške nesreće. U nenaseljenom predjelu Vira alkoholizirani 29-godišnjak automobilom je doslovno pokosio peteročlanu obitelj iz Križevaca. Majka (24) poginula je na licu mjesta.

"Strašno da strašnije ne može biti. Jedna mlada obitelj, majka da je otišla, ostala beba, katastrofa. Ali, voze kao ludi! Ja mislim da je tu samo alkohol u pitanju i brzina", misli Svjetlana iz Zagreba. "Alkohol, to je strašno. Znači, nema sjedanja za volan pod utjecajem alkohola. Ako popiješ, ne vozi, kako se kaže. Ali gledajte, tu su i uske ceste. Nema pješačke zone i to je dosta veliki problem", govori Mladen iz Tomaševaca.

Otac (28) i dvoje djece s teškim su ozljedama prebačeni u Opću bolnicu Zadar gdje su ih timovi kirurga operirali cijelu noć. "Najteže je ozlijeđen trogodišnji dječak, kojemu je nakon inicijalne obrade utvrđeno da se radi o teškim ozljedama mozga, pluća i desne natkoljenice. Također su utvrđene i ozljede unutrašnjih organa. Dječak je po prijemu odmah noćas operiran. Nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen", objasnio je Nediljko Jović, savjetnik ravnatelja Opće bolnice Zadar

Otac i djevojčica su također u jedinici intenzivnog liječenja, ali su stabilno. "Djevojčica stara 4 godine ima nagnječenje pluća, nagnječenje mozga, ozljedu slezene i površinske ozljede po trupu.. Otac ima teške ozljede zdjelice, natkoljenice, nagnječenje pluća, prijelom prsne kosti", dodao je Jović.

Treće, najmlađe dijete nije ozlijeđeno, ali je zbrinuto u bolnici do dolaska rodbine. Bebu od 11 mjeseci očevici su pronašli jer su iz grmlja čuli plač djeteta. Ona je tamo odbačena najvjerojatnije iz dječjih kolica od siline udarca. Vatrogasci iz Nina pomagali su djelatnicima Hitne pomoći da što prije zbrinu unesrećene. Prizor je, kažu, bio stravičan. "Izvadili smo akumulator iz automobila da ne bi došlo do neželjenog zapaljenja, osigurali mjesto nesreće i pristupili pomoći djelatnicima Hitne medicinske pomoći da bi zbrinuli unesrećene i što prije ih uputili put bolnice", kazao je Joško Jurlina, zapovjednik DVD-a Pljusak Nin.

Vozač (29) koji je prošao bez težih ozljeda je uhićen. "Sutra će DO provesti prvo ispitivanje osumnjičenika, bit će prepraćen kod suca istrage. Mi ćemo tražiti određivanje istražnog zatvora. Za to kazneno djelo je zadnji izmjenama Kaznenog zakona zapriječena kazna od tri do 15 godina zatvora", izjavio je Ivica Škara, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru

Na uskom dijelu ceste, potpuno bez prostora za pješake, nesreće su se događale i ranije, ali nikad s ovako teškim posljedicama. Naša reporterka Nikolina Radić doznaje da je djevojčica skinuta s aparata i da je stabilno. Otac je imao operaciju te je i on stabilno. Stabilno je čak i stanje dječaka, kojemu je ugrožen život. Nema naznaka pogoršanja i to je zasad optimistično. Reporterka je razgovarala s Marinom Radovićem, načelnikom Općine Vir.

Cesta je prilično uska. Kako je moguće da nema nogostupa?

"Riječ je o županijskoj cesti koja je u ingerenciji županijske Uprave za ceste. Pokušavali smo dogovarati da otkupljujemo određena zemljišta u vidu sigurnosti i izgradnje nogostupa kako bismo maksimalno zaštitili pješake. Međutim, na državnoj cesti taj projekt traje deset godina. Ljudi se tuže, a kada se desi ovakva nezapamćena tragedija, onda su svi pametni."

Vi sami to niste smjeli raditi?

"To nije bila naša ingerencija. Mi u suradnji s vlasnikom, u ovom slučaju s Upravom za ceste možemo sudjelovati zajednički u rješavanju određene problematike. Sami ne možemo raditi. Da plastično objasnim, to je kao da idete raditi tuđu kuću."

Na Viru je puno uskih cesta, puno prometa. Kako ste rješavali prostor za pješake?

"Na našim cestama koje su u direktnoj ingerenciji lokalne samouprave, rješavali smo jednosmjernim prometom. Te ulice, koje su sami po sebi malene, stavljali smo da budu u jednosmjernom prometu kako bi jedan dio ostao za pješake."

Na Viru je u ovom trenutku oko 70 tisuća ljudi. Kako je moguće da nemate policijsku postaju?

"Spadamo pod Zadar. Tu bude jedan policajac eventualno tjedno. Jednostavno ne može to sve obuhvatiti. Znakovi su tu, no znakova se ljudi ne pridržavaju. Došli smo u situaciju kakvu jesmo. Želio bih izraziti sućut obitelji poginule žene i želim sretan oporavak cijeloj obitelji. Stupili smo u kontakt s daljnjom obitelji u Križevcima i pokušat ćemo im omogućiti normalan život i suživot."