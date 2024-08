Kuće, automobili i motori. Nadomak Atene vatrena stihija guta sve pred sobom. Požar je krenuo u mjestu Varnava, oko 30 kilometara od Atene, da bi ni 24 sata kasnije došao do ruba glavnog grada. Naređena je evakuacija 20-ak okolnih mjesta, kao i tri bolnice. Policija iz kuća na zahvaćenim područjima spašava ljude.

"Vatra je okružila selo u rekordnom roku. To je teško za povjerovati, bilo je veoma vjetrovito. Imala sam dojam da ima puno lokacija koje gore. Krenulo je kao mali požar, ali vrlo brzo je cijelo selo zahvaćeno", kazala je Katerina Fylaktou iz Varnave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je grozno, ima puno požara. Ne znamo što će se dogoditi", dodaje Marigitsa Tsachiridi.

Neprospavana noć za gotovo 700 vatrogasaca. Jak vjetar neprestano mijenja smjer požara, pa se stvorila fronta od 20ak kilometara. Zbog velike suše vatra se lako širi borovim šumama, koje se nalaze na teškim, nepristupačnim terenima što dodatno otežava posao gasiteljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastradale su kuće, automobili, u dijelovima Atene je nestalo struje - zbog čega ne rade semafori na velikim prometnim raskrižjima.

"Plamen me je okružio, nisam mogao ništa vidjeti. Naletio sam na bor i oštetio automobil", Pantelis Kyriazis iz Nea Makri.

Trenutačno je najteža situacija u selu Grammatiko, a gori u drevnom gradu Marathonu, općini Nea Makri i planini Penteli sjeverno od Atene.

Ukupno 17 kanadera, 15 helikoptera i gotovo 200 vozila gase vatru. Na zahtjev Grčke pomoć šalje Italija, Francuska i Češka. Ali ne i Hrvatska i to zbog požara na domaćem tlu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim biti jasan. Brzo smo odgovorili na početan požar u Varnavi. Prva pomoć iz zraka, napunjena vodom, stigla je samo 5 minuta nakon izbijanja požara. Prve kopnene snage stigle su za samo 7 minuta", kaže Vassilis Kikilias, ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu.

Usporkos nadljudskim snagama, situacija ne izgleda dobro. U pomoć je pristigla i vojska, i dalje se očekuje jak vjetar, ali ne i kiša, barem ne idućih tjedan dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Grčkoj živi i nekoliko stotina Hrvata, a mi smo razgovarali s Grkom koji je studirao u Zagrebu. Vangelis Alevras iz Atene našoj reporterki opisao je situaciju u glavnom gradu.

Izdana su upozorenja za građane, da ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore?

"Da, naprimjer ja nisam mogao tu kod mene sinoć spavati jer sve smrdi i tu je pepeo od požara. Svi balkoni su puni i automobili. A ne možeš disati. I vani, nema sunca, nego kao da je magla ili pijesak iz Afrike", kazao je. "Mi smo naviknuti, to nije prvi put, ali to nije zdravo. Mi sada dišemo, kako je rekao jedan liječnik, i kada bi prestao požar, treba 2 do 3 dana da bi se taj zrak očistio, a požari su još u tijeku", dodao je.