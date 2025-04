Bakalar i janjetinu na Uskrs? Sindikalisti šokirali izračunom: Evo koliko košta ta košarica!

Unatoč vladinu zamrzavanju cijena, 70 proizvoda, blagdanska potrošačka košarica nije bila nikad skuplja.

Prema sindikatima - 122 eura je ona najskromnija i pokriva tročlanu obitelj od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srednja, u kojoj su i rolana šunka i odojak, košta 256 eura, dok je ona najskuplja, s finijom janjetinom i bakalarom, 435 eura. U odnosu na lani, skromnu ćemo platiti 5 posto više, srednju 8, a bogatiju čak 10 posto više.

Gospodarska savjetnica Nezavisnog hrvatskog sindikata Izabela-Delfa Mišić rekla je da su sniženja pojedinih artikala, odnosno sniženja cijena dosezala su čak 60 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proizvodi sniženi, košarica skuplja!

"Ono što smo također primijetili, iako su proizvodi bili sniženi, vrijednost naše košarice i dalje je rasla. Što nam to govori? Da su upravo ti proizvodi, koji su trenutačno na akcijskim ponudama i sniženih cijena, i dalje skuplji u odnosu na prethodnu godinu", rekla je.

Foto: RTL Danas Izabela-Delfa Mišić

S uskrsnom košaricom više od 15 godina bavi se i Krešimir Sever, bivši predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Na pitanje, koja je glavna razlika u sastavu namirnica između bogate i skromne košarice, kaže da je to u tome što je upravo ona najbogatija jedina u duhu prave tradicije.

U skromnoj košarici srdele i papaline

"Ona u sebi objedinjuje od najskuplje ribe (bilo da je riječ o bakalaru ili nekoj drugoj skupljoj ribi), do kvalitetne šunke. Uzima i sve druge kvalitetne sastojke pa i bogate kolače. Ona srednja košarica radi već nekakve ustupke, a ona najskromnija, zapravo, završava doista na onom minimumu minimuma", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako ćemo, primjerice, u toj najskromnijoj košarici pronaći srdelice, papaline, kokoš će se uzimati za juhu, kod kolača je to isto vrlo skromno. "Tu su te bitne razlike i to čini toliko veliku razliku između one najbogatije i najskromnije", pojasnio je.

Otkrio je i kako se radi izračun i gdje su se kupovale namirnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izračuni su ponajprije rađeni prema normativima, a normativi su stvoreni na temelju prikupljanja podataka od naših starih sa svih mogućih dijelova Hrvatske, koji su nam dali recepturu koliko treba pojedinih namirnica za pripremu nekog jela. Cijene su se pratile na različitim mjestima — od tržnica na jednoj strani, malih kvartovskih trgovina, pa sve do velikih trgovačkih lanaca — i onda su se negdje i uprosječili", objasnio je i dodao: "Ovdje se traže ili najčešće ponavljane cijene, ili ako nema nekakvih najčešće ponavljanih, tada smo uzimali prosjek svih cijena koje su se prikupile na svim tim lokacijama, i naravno, širom Hrvatske."

Sever: Očekivali smo poskupljenja

Sever je istaknuo da su poskupljenja bila očekivana, da su očekivali da će neka biti i veća, s obzirom na rast cijena koje bilježe svakoga dana.

"A vidimo i ono što se događalo prošle godine — da je to bio osjetan skok cijena. Međutim, ove godine smo jednako tako bilježili i rekordan broj artikala koji su bili po sniženim, povoljnijim cijenama. Ali ako pratimo te snižene, povoljnije cijene, one su još uvijek u jednom dijelu veće nego što su bile prošlogodišnje", ukazao je.

Foto: Kristina Stedul Fabac/Pixsell

Dodao je da zato na najskuplja košarica ima i najveći rast od 10 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I to zato što je u jednom dijelu kod nje doista i ono što je skakalo s cijenama, dok na drugoj strani, kod one najskromnije, zapravo imamo u najvećem dijelu praktički svih ovih 70 zaključanih cijena i cijena koje su niže od toga, pa je i ta najskromnija rasla za pet posto", pojasnio je.

Sever ističe da to pokazuje da su unatoč svemu cijene ipak rasle.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I ono što je isto tako važno — kad se moglo u ovim akcijama spuštati cijene, svakako bi se to moglo i tijekom drugih dana, samo kada bi se toliko velikih zarada odricali dobavljači, uvoznici i na kraju trgovci", smatra Sever ističući da bi oni dobro zaradili i s nižim cijenama, koje bi potrošačima ipak bile dostupnije svakog dana.

Dodajmo i to da, će kolika-tolika pomoć umirovljenicima bit će uskrsnica od 50 eura koju će dobiti od države, bez obzira na to koliki im je iznos mirovine.