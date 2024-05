Jutro nakon pada Cessne u blizini Lučkog, u kojem je poginuo 30-godišnji vozač Hitne, a četiri osobe ozlijeđene završen je očevid. Svi padobranci hrvatski su državljani, a već postoje nagađanja o uzroku nesreće malog sportskog zrakoplova koji je prije nekoliko godina već imao udes.

Četiri osobe i iskusni pilot krenuli su na trening za državno natjecanje. Plan je bio skok s 1500 metara, ali tu visinu nikada nisu dosegli. Avion se srušio u gustoj šumi. Hitan poziv unesrećenog primio je suprug jedne od ozlijeđenih, veteranke našeg padobranstva. S njom se od tada uspio čuti samo telefonski. "Ona je rekla da je poslije, kad se sve to zaustavilo, bila stisnuta između dva lima s jedne i s druge stane na malom prostoru. Bila je u repu", rekao je Zdravko Pirc, suprug ozlijeđene i nastavnik padobranstva.

Stradali 30-godišnjak sjedio je uz vrata jer je upravo on prvi trebao iskočiti. "Ta su se vrata otvorila, pretpostavljam da je on ispao iz aviona i navodno da je avion pao na njega kao neka drva. To se nije moglo preživjeti. Svojim očima sam gledao kako čovjek gine, a sat vremena ranije smo se dogovorili za kavu", rekao je Pirc.

Svi ozlijeđeni su izvan životne opasnosti, dio je pušten kućama, a njegova supruga bit će zadržana zbog opasnosti od komplikacija. "Radi se o kontuzijama odnosno udarcima i nagnječenjima ektremiteta i trupa uz još neke ozljede na koštanom dijelu. Zasad ne treba nikakav zahvat nego intenzivno praćenje", rekao je Kristijan Ćupurdija, kirurg u KB Dubrava.

Danas su na mjestu nesreće istražitelji. Proveden je očevid, a u tijeku je istraga. Kao neslužbeni uzrok spominje se kvar motora. Trenutačno najveći problem je nepristupačan teren zbog čega bi izvlačenje olupine moglo trajati danima. "Nije još definirano kako ćemo izvući olupinu. Treba prvo raskrčiti šumu i počistiti teren oko zrakoplova da se uopće može olupina pomaknuti", rekao je glavni zrakoplovni istražitelj. Danko Petrin. Riječ je o zrakoplovu starom 63 godine. Iz Mađarske je na Lučko stigao u petak nakon redovnog servisa, a prije kobnog leta odradio je ih već nekoliko. Iz tvrtke koja ga je unajmila slučaj ne žele komentirati. Prije tri godine isti je zrakoplov završio na krovu u Poreču, srećom bez žrtava.

"Moram odmah reći da ne vidim poveznicu između te dvije nesreće. Nakon toga je zrakoplov popravljen i normalno je letio", kazao je Petrin. Avion je sada potpuno uništen. Koji je pravi uzrok tek će utvrditi istraga kojom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.

