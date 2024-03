Nećemo napasti ni NATO, ni Poljsku, ni Baltičke zemlje - poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Istodobno, Rusi su objavili da su napadači na dvoranu u Moskvi - povezani s ukrajinskim nacionalistima. Demantij stiže Bijele kuće. U obilasku vojne baze, u društvu pilota ruskog zrakoplovstva, Putin je rekao da neće napasti zemlje Sjevernoatlantskog saveza, iako se NATO predvođen SAD-om, od pada Sovjetskog Saveza proširio na istok prema Rusiji.

"To je potpuna glupost. Mogućnost da mi napadnemo neke druge zemlje - Poljsku, Baltičke zemlje… Time plaše i Čehe. To je totalna glupost. Još jedan način da zavaraju vlastiti narod i natjeraju ih da troše više na obranu i da nose taj teret", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

No, osigura li Zapad Ukrajini lovce F-16, ruske snage će ih obarati - poručuje Putin, nakon što je ukrajinski ministar vanjskih poslova najavio njihov dolazak u idućim mjesecima. Belgija, Danska, Norveška i Nizozemska su obećale donirati lovce, kao i pomoći u obuci ukrajinskih pilota.

Odgovor stigao iz Rige

"Međutim, ako se koriste s aerodroma u trećim zemljama, one nam postaju legitimne mete, ma gdje se nalazili", dodao je Putin. Odgovor je stigao iz Rige - na proslavi 20. godišnjice ulaska Baltičkih zemalja u NATO savez. "Ne mislim da postoji neposredna prijetnja. To ovdje nije problem. Problem je u tome što Rusija ima veće ambicije od Ukrajine. Mi to znamo. I stoga Savez u cjelini mora biti spremniji. Složili smo se da vidimo Rusiju kao prijetnju, poput terorističkih organizacija", Rob Bauer, čelnik Vojnog odbora NATO-a.

Rusi su u noćnim satima dronom napali Zaporižju. Prema riječima tamošnjeg guvernera, poginule su dvije žene. "Ovdje sam spavala. Pogledajte koliko je to stakla. Sve je palo na deku kojom sam bila pokrivena", kaže žena. Prvi put od 2022. napadnut je i Harkiv. Ubijena je jedna osoba, a ranjeno ih je najmanje 16. Bombe su napravile veliku štetu na stamenim zgradama, a nastradala je i zgrada hitne pomoći.

"Riječ je o snažnoj bombi koja može uništiti dvije zgrade nakon što padne u prostor između njih. Okolne zgrade su oštećene. Ovo puno govori o eksplozivnoj snazi bombe", kazao je Volodimir Timoško, načelnik policije u Harkivu.

Istodobno, iz ruskih izvora puštena je informacija kako su istražitelji pronašli dokaze o povezanosti ukrajinskih nacionalista s napadačem na koncertnu dvoranu blizu Moskve. To je glupost - već je poručila Bijela kuća.