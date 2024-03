Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je optužbe da se Rusija planira boriti protiv Europe kao potpunu besmislicu, javlja agencija Tass.

"Što se tiče tvrdnji da planiramo invaziju na Europu nakon Ukrajine, to je potpuna besmislica s ciljem da se zastraši njihovo stanovništvo kako bi platili više novca", rekao je na sastanku s vojnim pilotima u regiji Tver.

'Oni se trebaju opravdati'

Napomenuo je da se ovaj narativ odvija "usred pada gospodarstva i sve lošijeg životnog standarda".

"To je apsolutno jasno i svi to priznaju. Ovo nije propaganda. To je ono što se stvarno događa. Oni se trebaju opravdati, pa zastrašuju svoje stanovništvo potencijalnom ruskom prijetnjom, a nastoje svoj diktat proširiti na cijeli svijet“, naglasio je Putin.

