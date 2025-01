Bolničarka Tina (21) ostala paralizirana: Sve je počelo naizgled bezazlenim simptomom

Australka Tina Holt ostala je paralizirana nakon što je 2016. godine doživjela moždani udar koji je započeo naizgled bezazlenom glavoboljom. Tada je imala samo 21 godinu.

Holt, koja je bila bolničarka i sanjala da će postati liječnica, nakon doručka s prijateljicom iznenada zaboljela glava. Samo nekoliko minuta kasnije, primijetila je da ne može prijeći prstom po ekranu mobitela. Njezino tijelo i mozak nisu komunicirali, piše Daily Mail.

Prijateljica, također bolničarka, shvatila je da nešto nije u redu. "Zamolila me da se nasmiješim. Nisam mogla. Dogodilo se ono što se činili nezamislivim za dvije bolničarke - imala sam moždani udar", prisjeća se Tina Holt. Pokušala je ustati i napraviti nekoliko koraka, no srušila se na pod i povratila. Hitna pomoć brzo je stigla, no na putu do bolnice njeno stanje se pogoršalo te je izgubila svijest.

'Morala sam ponovno učiti hodati'

Nakon što je snimka otkazala krvarenje u mozgu, hitno su je prebacili na intenzivnu njegu. Liječnici su njenoj obitelji rekli da možda neće preživjeti, a ako se oporavi, vjerojatno će postojati trajne posljedice. U bolnici je provela sljedećih sedam mjeseci, neke dane bez svijesti i na intenzivnoj. Morala je ići na niz operacija i zahvata koji su joj ipak spasili život. Ipak, jedna strana joj je paralizirana, ne može govoriti, jesti ni kretati se bez pomoći. "Pijenje vode postalo je nevjerojatno izazovno. Morala sam ponovno učiti kako hodati", kaže Holt.

Svoja iskustva sada dijeli na društvenim mrežama. "Volim inspirirati druge ljude, podijeliti njihovu priču i također educirati druge o moždanom udaru, znakovima i simptomima", poručila je Tina Holt na svojem Instagram profilu.

"Također želim osporiti unaprijed stvorene ideje o moždanom udaru da se on događa samo starim ili nesposobnim ljudima. Mogu se dogoditi u bilo kojoj dobi. Mene je pogodio potpuno iz vedra neba", dodaje Holt.

Zabrinjavajući podaci u Ujedinjenom Kraljevstvu

Moždani udari pogađaju više od 100 tisuća Britanaca godišnje i odnose 38 tisuća života.

Nedavna analiza Nacionalne zdravstvene službe u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuje da su moždani udari kod muškaraca ispod 39 godina skočili za gotovo četvrtinu u posljednja dva desetljeća, a kod žena iste dobi porasli su za jedan posto.

