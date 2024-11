Širi se virus 'krvavih očiju' i još dvije smrtonosne bolesti: Ovo su simptomi

Putnici su pozvani na povećan oprez zbog širenja virusa Marburg, Majmunske boginje i Oropouche ('virus ljenjivac') u 17 zemalja.

Virus Marburg, poznat po simptomu "krvavih očiju", dosad je usmrtio 15 ljudi u Ruandi, dok se sumnja na stotine zaraženih. Ovaj smrtonosni virus, s vjerojatnošću smrtnosti od 50%, mogao bi se proširiti i na druge afričke države koje se već bore s raznim epidemijama, piše Metro.

Virus Majmunske boginje otkriven je u Burundiju, Srednjoafričkoj Republici, Kongu, Demokratskoj Republici Kongo, Gabonu, Keniji, Ugandi i Ruandi. Ranije ograničen na pet država u središnjoj Africi, ove je godine zabilježeno pet slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu. Posljednji slučaj prijavljen je u Leedsu, a pacijent se nedavno vratio iz Ugande. Preostala četiri slučaja zabilježena su u Londonu, unutar iste obitelji.

"Majmunske boginje se lako prenose unutar kućanstava s bliskim kontaktima, pa nisu neočekivani dodatni slučajevi unutar iste obitelji", rekla je profesorica Susan Hopkins iz UK Agencije za zdravstvenu sigurnost. Iako je opća opasnost za stanovništvo Velike Britanije niska, putnici su pozvani na pojačan oprez, pogotovo jer ne postoji cjepivo za Mpox prije putovanja.

Stranica Travel Health Pro savjetuje trudnicama i imunokompromitiranim osobama da se posebno zaštite i konzultiraju s liječnikom prije putovanja. Preporučuje se izbjegavanje kontakta s oboljelima, redovito pranje ruku te korištenje dezinficijensa.

U međuvremenu, u zemljama Južne Amerike i Kariba, ugrizi komaraca šire virus Oropouche ('virus ljenjivac'), koji je ove godine zarazio više od 10.000 ljudi u Brazilu, Boliviji, Kolumbiji, Kubi, Dominikanskoj Republici, Ekvadoru, Gvajani, Panami i Peruu. Za ovaj virus ne postoje specifični lijekovi ni cjepiva.

Koji su simptomi virusa?

Simptomi virusa Marburg obično se pojavljuju nakon razdoblja inkubacije koje traje od 2 do 21 dan. Bolest počinje naglo s visokom temperaturom, jakom glavoboljom, izrazitom iscrpljenošću i bolovima u mišićima. Nakon nekoliko dana mogu se javiti proljev, bolovi u trbuhu, povraćanje i osip. U težim slučajevima, bolest napreduje do ozbiljnih simptoma poput krvarenja iz različitih dijelova tijela, konfuzije, agresivnog ponašanja i upale testisa. Smrt obično nastupa unutar osam do devet dana od pojave prvih simptoma, najčešće zbog obilnog gubitka krvi ili šoka.

Smrt može nastupiti unutar 8 do 9 dana, često zbog obilnog gubitka krvi ili šoka.

Kod Majmunskih boginja , osip koji nalikuje mjehurima najčešći je simptom, a može potrajati mjesec dana. Ostali simptomi uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, otečene žlijezde, zimicu i iscrpljenost.

Virus Oropouche ili virus ljenjivac uzrokuje simptome unutar 3 do 10 dana, koji traju oko tjedan dana: groznica, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, povraćanje i osip. Putnicima se preporučuje provjera zdravstvenog osiguranja i poduzimanje preventivnih mjera kako bi smanjili rizik zaraze.

