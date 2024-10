Jarak o najopasnijem ubojici: 'Donosimo Mlađanova pisma koja će potresti javnost. Nisu za one slabog želuca'

Nove epizode Dosje Jarka - od ponoći ekskluzivno na platformi Voyo doznajte sve o najstrašnijem maloljetnom ubojici u povijesti Hrvatske.

Dosje Jarak priču o Srđanu Mlađanu donosi u dva nastavka. Prve dvije žrtve - 16 godišnju djevojku i umirovljenika, Mlađan je ubio da bi, po vlastitom priznanju, vidio kakav je to osjećaj. Zločin je počinio sa samo 16 godina. Policija mu je ušla u trag preko videoteke u kojoj je više od 50 puta posudio film Rođeni ubojice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na slobodnom vikendu koji je zaradio uzornim ponašanjem u zatvoru, ubio je policajca i zatočio troje ljudi. Osuđen je na ukupno 29 godina zatvora, a u zatvoru se i oženio. Uskoro bi trebao na slobodu, 2027. godine. Dosje Jarak donosi potresna svjedočanstva Mlađanovog kuma i bivšeg zatvorenika Željka Bjelića, tadašnjeg dečka ubijene Elizabete Šubić i žrtve otmice Božene Kosović.

Autor Andrija Jarak gostovao je u studiju RTL-a Danas i otkrio po čemu je ovo najopasniji slučaj kojim se bavio i što bi se moglo dogoditi kada Mlađan izađe na slobodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Andrija, imaš iza sebe itekako bogatu karijeru. Po čemu je sve ovo najopasniji slučaj kojim si se bavio?

Rekao bih po više kriterija. Ubio je kao maloljetnik, odnosno mlađi punoljetnik, ubio je troje nedužnih ljudi koje nije poznavao osim Elizabete. Opljačkao je poštu, banku, ilegalno je kupio pištolj, oteo je troje ljudi, pokazao inteligenciju, vještinu i spretnost kad je pregovarao s policijom kad se predavao pa je tražio da mu dođu novinari. Uspio je izaći polugol i tako pokazao da itekako zna što radi. Mogu bez ikakve dvojbe reći da je Srđan Mlađan jedan od najgorih ubojica u hrvatskoj povijesti.

Najopasniji ubojica izlazi iz zatvora

Je li to razlog zašto vlada toliki strah od njegovog izlaska iz zatvora kao da nitko ne vjeruje u rehabilitaciju?

Brojke su uvijek dobre. Moji suradnici Dario, Marijana i ja zvali smo otprilike 40-ak ljudi, 32 je reklo ne hvala - ne bih. Od toga je barem njih pet za koje sam sto posto bio siguran da će govoriti i to pod punim identitetom, imenom i prezimenom. Ljudi se boje, strah je teško objašnjiv. Ljudi imaju svoje živote, prošlo je 20 godina. Međutim, taj strah nikad nisam vidio, ni kad smo radili priče o Koradeu, Pukaniću gdje je bilo puno zanimljivih likova s krim scene. Ovdje je ipak jedan strah i svi kažu - bojim se, neću, imam obitelj. Izuzetno hvala ljudima koji su pristali govoriti u ovoj emisiji i otkrili nam ekskluzivne detalje koje donosimo.

Je li se on u bilo kojem trenutku pokajao za svoje zločine?

On je poslao pismo obitelji ubijene Elizabete Šubić, djevojčice od 16 godina. U emisiji donosimo to pismo u kojem je napisao da mu je žao i da se kaje što je to učinio. I ta obitelj, ali prijatelji i poznanici sumnjaju u istinitost tog pisma. On je pisao i neka druga pisma koje donosimo, a koja su sve samo ne pokajanje i ljubavna poezija, nego nešto što će duboko potresti i naše gledatelje, ali i javnost. Jer stvari koje on navodi u tim pismima nisu za one slabog želuca.

Imao si dubinski uvid u cijelu priču. Što bi se moglo dogoditi kada Mlađan jednom izađe na slobodu?

To je majka svih pitanja. Razgovarali smo sa stručnjacima koji kažu da zatvor može djelovati kao Normabel ili steroid. Normabel u smislu da se čovjek rehabilitira, shvati što je napravio, kad izađe iz zatvora da ne bude opasan po društvo i okolinu, ali razgovarali smo sa zatvorskim čuvarima koji su godine proveli s njime. Uz dužno poštovanje ljudima u struci, uvijek bih vjerovao ljudima koji mu svaki dan otvaraju ćeliju. Moram priznati da su jako skeptični po pitanju toga što će se dogoditi kada izađe. U emisiji ništa ne prejudiciramo. Mi nećemo decidirano reći on će napraviti to i to, samo upozoravamo da bi ova država, odnosno sigurnosne strukture mogle imati ozbiljan problem kad Srđan Mlađan izađe na slobodu. Po sadašnjem stanju stvari to je svibanj 2027., ne može ostati u zatvoru doživotno i kad tad će išetati na slobodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'U ponoć svi na Voyo'

Što je vama kao ekipi, uz tebe tu su tu i Dario Todorović i Marijana Čikić bilo najteže u realizaciji ovog dokumentarca i je li kod vas postojao taj strah, koji je opravdan?

Ovo je jedna respektabilna tema u svakom slučaju. Ono što je bio naš ključni motiv jest taj da upozorimo javnost na slučaj i da notiramo činjenicu da gospodin bi za dvije i pol godine trebao izaći na slobodu. Najveći su problem bili sugovornici i svjedoci vremena. Srećom smo došli do nekih ljudi, poput gospodina Komljenovića koji je bio šef interventne policije i koji je direktno razgovarao s njim na telefon. To je, rekao bih, možda i najzanimljiviji dio u ovoj priči gdje čovjek citira svaku rečenicu jer je upamtio. Vjerujem da će to gledatelje jako zanimati. Ali opet kažem, strah je legitiman. Ne mogu nekoga natjerati - hajde, ti sad govori pa da mi sutra kaže, joj uvalio si me u problem ili nisi. Nas strah nije, jer da nas je strah to ne bi radili. To je naš posao i mislim da je važno za cjelokupno hrvatsko društvo da se ispriča ovo priča jer se tiče svih nas.

U ponoć je na platformi Voyo premijera. Koji je tvoj dodatni poziv uz sve ovo što si rekao, zašto vrijedi pogledati ovaj dokumentarac?

Vjerujem da će nakon reakcija od prošle godine, ljudi i ovoga puta imati motiva, želje i volje da gledaju Dosje Jarak. Krećemo na platformi Voyo, od ponoći svi to mogu gledati. Nadam se da će doći ljudi u velikom broju i da će biti puno reakcija. Nadam se da smo paljenjem reflektora na ovaj slučaj doprinijeli tome da ovo nije obično ubojstvo i običan slučaj, i da bi se ipak malo trebalo obratiti pažnju na ovo. U novoj sezoni donosimo još niz zanimljivih priča i tema. Imamo jednu tragičnu dirljivu priču o nestaloj djevojci iz Vukovara koja nikad nije pronađena, trovanja ljudi, ubojstvo umjetnika, pa gledatelje puno toga zanimljivog očekuje u novoj sezoni. Od ponoći večeras, svi na Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne propustite – nove epizode 'Dosjea Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo od ponedjeljka, 28. listopada!