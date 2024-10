Jarak o Mlađanu: 'Čovjek koji je bez povoda ubijao, uskoro izlazi na slobodu. Neću biti prorok, ali...'

Andrija Jarak, suautor i voditelj "Dosjea Jarak", stao je pred naše kamere i ekskluzivno otkrio što donosi nova epizoda hvaljenog "true crime" dokumentarnog serijala koji je prošle godine donio pravo osvježenje u televizijski eter. U novoj epizodi autorski tim 'Dosjea Jarak' bavi se zločinima maloljetnog ubojice Srđana Mlađana koji je prvo ubojstvo počinio sa svega 16 godina. Mučne priče sugovornika, ali i novi detalji zločina, gledatelje nikako neće ostaviti ravnodušnima. Epizoda se pripremala gotovo pola godine, a svjetlo dana ugledat će 28. listopada na platformi Voyo! U nastavku, iz prve ruke, doznajte kako se iskusna ekipa postavila prema ovom slučaju, što novo donose te postoji li mogućnost da jedan od najstrašnijih ubojica u Hrvatskoj zna da se o njemu snima dokumentarna epizoda.

Što nam 'Dosje Jarak' donosi u novim epizodama?

Donosimo nekoliko priča koje su apsolutno u svoje vrijeme kada se dogodili ti zločini bile top tema u Hrvatskoj i bez obzira na protok vremena, mislim da je 'true crime' uvijek aktualan zato što ljude zanima što se dogodilo i kako se dogodilo. Mislim da smo ove godine uspjeli pronaći nekoliko priča koje će, vjerujem, biti zanimljive gledateljstvu u Hrvatskoj i šire. Dario Todorović i ja smo razmišljali dugo čime ćemo otvoriti sezonu jer uvijek je uvijek taj start najvažniji i na kraju smo zaključili da je priča o Srđanu Mlađanu nešto što treba ispričati. Pratio sam taj zločin prije 30 godina. Po mojem mišljenju, Srđan Mlađan je najgori zločin koji se ikad dogodio jer je riječ o tri apsolutno nevine žrtve, ali taj slučaj otvara bezbrojna pitanja. Što ako? Što, kad i gdje? Gledatelje će to svakako zanimati. Crnu kroniku je jako teško raditi zato što živimo u vremenima kad se dokumentarcima nazivaju i emisije o specijalitetima, a to je dosta zahtjevna forma. Ovo je najteži mogući put jer moraš prvo dobiti ljude. Onda kad ih dobiješ, moraš ih "natjerati" ili privoliti da pričaju o svojim tragedijama koji su im obilježili cijeli život. Smatram da je to jedna forma koja je dosta teška i zbog toga dosta ljudi nestrpljivo u smislu da ispituju kada će izaći nova epizoda. Postoje tehničke zakonitosti koje nama ne dopuštaju da štancamo te emisije, kao što se štancaju neke druge. Uz dobar vjetar u leđa treba ti minimalno tri mjeseca. Prvo moraš selektirati temu, onda moraš vidjeti koga možeš dobiti. Veliki problem su sugovornici. Problem su snimke zato što se to događalo početkom ovog tisućljeća kad je bila samo jedna televizija, kad nije bilo društvenih mreža i ako je bilo koji zločin koji je stariji od 15 ili 20 godina, stvori ti se problem u smislu pronalaženja snimki. Moraš imati autentične snimke i onda je najveći trik, a tu je Dario nepobjediv, rekao bih, znanje i umijeće kako nadomjestiti sliku koju nemaš. Izbjegavamo rekonstrukciju jer to se u pravilu pretvori u neku lošu glumu. Radimo takozvane scene, subjektivne kadrove gdje Dario i Lutvo Mekić, kao direktor fotografije, u jednom popodnevu možda uspiju snimiti tri takve scene, i to ako je sve kako treba. To nam je najizazovnije. Ali, i kada dobiješ sve to, moraš slušati ljude koji ti pričaju o stvarima koji su nepovratno promijenile njihove živote i moraš se nositi s time i moraš razmišljati kako donijeti to na ekran da nikoga ne povrijediš. To je dosta teško.

Što biste istaknuli u epizodi o Srđanu Mlađanu?

Ovo je istiniti događaj. Ovdje nema fikcije. U svakoj epizodi ima nešto novo. U svakoj epizodi ima nešto ekskluzivno. Naravno, stvar je u oku promatrača. Ti "light"' dokumentarci su nam veliki problem zato što se ljudi moraju napraviti jasnu distinkciju da je "true crime" nešto što radiš po činjenicama. Ne možeš reći da je Mlađan ubio petero ljudi ako ih je ubio troje. Moraš se držati sudskih spisa, moraš provjeriti svaku informaciju i tu velika zahvala ide našim kolegicama Marijani i Karli koje su pročitale, rekao bih, minimalno par stotina sudskih spisa i provjeravale su svaku informaciju pet puta. Naravno da to bude puno spina. Naravno da se uvijek jave neki ljudi, i to nakon emitiranja i komentiraju da što ih nisam nazvao, da, primjerice, znaju tko je ubio Pukanića, tko je dao pištolj Srđanu Mlađanu, tko je ubio Ivanu Hodak. To su, ja ih zovem, režiseri opće prakse. A kad mi tražimo, a svi znaju da radimo, jako malo ljudi pristane govoriti o tome.

'Srđan Mlađan - rođeni ubojica' podijeljen je u dvije epizode. Zašto ste to tako odlučili?

Nakon intervjua s glavnim likom ove priče, zaključio sam da bi trebali imati dvije epizode, a Dario se nakon nekog vremena složio. Kao sugovornike smo zvali okvirno 30-40 ljudi. Od toga mi se više od polovice zahvalilo. Ja to razumijem, razumijem nelagodu, razumijem strah jer ljudi koji su tada bili specijalci, koji su bili svjedoci vremena, danas žive druge živote. Čovjek jednostavno kaže - ja to ne želim. Ne zamjeram ljudima koji nisu pristali. Ono što je meni bilo čudno je to da je bilo nekoliko ljudi za koje sam bio sto posto siguran da će pričati i to pod punim identitetom, imenom i prezimenom. Međutim, nisu, ali ostavljam mogućnost da ljudi imaju svoje razloge i to im ne treba zamjerati. Možda i ja ne bih htio pričati o nekim događajima kojima sam svjedočio u svojoj karijeri, ali to je jedan indikator koji jasno pokazuje da je ovo priča od koje puno ljudi zazire. Zato što ova priča ima jednu ekstenziju, a ta ekstenzija je ono što će se dogoditi za dvije, tri ili pet godina kad ta osoba izađe na slobodu. Nakon skoro 30, točnije 29 godina zatvora. I ta ekstenzija je nešto s čime se mi jako intenzivno bavimo u emisiji i osim kronologije zločina mislim da smo veliku pažnju posvetili i tome što sve nosi i kakve rizike nosi izlazak Srđana Mlađana na slobodu koji će se neminovno dogoditi kad tad.

Na slobodu bi trebao izaći 2027. godine, postoji li mogućnost odgode?

Legalist sam cijeli svoj život. Kod mene, ali i kod Darija, kod nas ne postoji neslužbeno, navodno ili čuli smo. Ja kao legalist i čovjek koji se borio za ovu državu pet godina duboko vjerujem u institucije ove države i ja duboko vjerujem da određene institucije tijela kaznenog progona itekako dobro znaju koliko je riskantno ovo o čemu ja govorim. Dakle, koliko je taj slučaj riskantan, kompleksan i potpuno drukčiji od drugih i vjerujem da institucije kaznenog progona će znati adekvatno odgovoriti i postaviti se naspram ovog problema o kojem ja govorim. Problem je vrlo jasan. Imate čovjeka koji je bez ikakvog povoda, razloga i motiva ubio troje potpuno nevinih ljudi. Taj čovjek uskoro izlazi na slobodu. Neću biti prorok, ali po svemu što smo čuli, vidjeli i snimili, ljudi od struke i ljudi koji su svjedoci vremena, ljudi koji znaju situaciju, nisu baš optimistični kako će to izgledati kada ta osoba izađe na slobodu.

Trebamo li strahovati?

Mislim da ne treba nitko biti u strahu jer Hrvatska je punopravna zemlja članica Europske unije i Schengenske zone i NATO saveza. Ja se nadam da Hrvatska danas nije Hrvatska koja je bila prije dvadeset i pet godina kad su se ti zločini dogodili i duboko vjerujem da u ovoj državi postoje ljudi, da postoje institucije koje vode računa o stvarima poput ovih. Ovo nije običan zločin. Ovo nije običan počinitelj. Ovo nije običan slučaj. Ovo je nešto puno više od toga i nešto što bi moralo dobrano zamisliti ljude koji odlučuju o ovoj državi. Ja vjerujem da će biti reakcija nakon što čuju i vide neka nova saznanja u emisiji i da će netko od njih se zapitati što se događa i što dalje.

Odakle vam nova saznanja? Možete li nam otkriti o kome je riječ?

S obzirom na intenzitet pregovora s tom osobom i s obzirom na to da su kontakti trajali mjesecima, malo ću ljubomorno i opsesivno to zadržati za sebe i pozvati gledatelje da gledaju emisiju na platformi Voyo i da vide što je taj gospodin rekao. Rekao je puno zanimljivih stvari i mislim da će se mnogi, ako ne zabrinuti, onako malo promisliti i zapitati je li ovo moguće, a to što taj gospodin govori su vrlo ozbiljne, vrlo konkretne stvari. Ali, evo kažem s obzirom na to da smo dosad to pažljivo čuvali zbog puno razloga, prepustit ću gledateljima da oni pogledaju to što gospodin govori i da donesu svoj sud. Jednako tako očekujem da to pogledaju institucije i da oni donesu neki svoj, Neću reći sud ili pravorijek, ali da ih potakne na razmišljanje to što je taj čovjek rekao u emisiji.

Iz vaših izvora, postoji li mogućnost da Srđan Mlađan zna da ste o njemu snimili epizodu?

Sukladno Europskoj regulativi, zatvorenici u hrvatskim zatvorima ne smiju komunicirati s medijima, ne smiju davati izjave, ne smiju javno nastupati zbog reviktimizacije žrtve i obitelji žrtava, što mi je potpuno logično, jer pretpostavljam da bi Mlađanov intervju uznemirio mnoge. Ali, mogu samo nagađati. Vjerujem da je do njega došla informacija da se radi emisija o zločinima koje je počinio.

