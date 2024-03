Policija je po nalogu USKOK-a jutros ušla u sjedište Prvog plinarskog društva u Vukovaru. Kako neslužbeno doznajemo - riječ je o kraku istrage iz afere u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna, a u njoj se spominju Damir Škugor, bivši menadžer te tvrtke, ali i direktor iz grupacije PPD-a Damir Spudić. Uskok je izuzeo dokumentaciju iz PPD-a, koji je u vlasništvu Pavla Vujnovca. Iz te tvrtke tvrde kako oni nisu predmet istrage.

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić doznala je detalje.

" Policija je danas došla od umirovljene Rade Škugor zbog sumnjivih malverzacija. Ona je majka bivšeg uhićenog direktora INA-e Josipa Škugora. Riječ je o velikoj aferi od prije dvije godine, afere INA, kada su uhićeni brojni ljudi za koje se sumnjiči da su INA-u oštetili malverzacijama teškim milijardu kuna. Tada je uhićen upravo Josip Škugor. Policija je jutros oko 10 sata ušla u prostorije Prvog plinarskog društva, PPD-a, i u Vukovaru i u Zagrebu. I oni su još uvijek na terenu jer se izvlači dokumentacija, što nije jednostavan i lagan posao jer se sve to treba izvući iz kompjutera i onda policajci to trebaju detaljni zapisati i vidjeti s čime raspolažu", objasnila je RTL-ova novinarka te dodala kako su danas u PPD-u kazali da nisu predmet istrage i da surađuju sa svim državnim institucijama te kako će dostaviti sve potrebne podatke. Također, kako će otkloniti sve insinuacije koje im se stavljaju na teret jer zbog ovoga svega trpe veliku reputacijsku štetu.

Kako je prošlo dvije godine od uhićenja u aferi INA - mnogi su se pitali kako to da su tek sad ušli u PPD?

" Riječ je o javno dostupnim podacima no Uskok je očito odlučio danas naložiti policiji da odu po originale tih ugovora. Josip Škugor je danas bez komentara, a prijateljima, suradnicima i odvjetnicima je proučio kako je njegova savjest čista i da nema ništa protiv toga da policija uđe u PPD jer kaže da tu nema ništa sporno. Brojni odvjetnici koji brane osumnjičene iz te afere kako je očito da Uskok više ne smatra ono što je smatrao u kolovozu 2022. kad je krenula ta velika akcija uhićenja s obzirom na to da još nema optužnice. No treba uzeti u obzir da je riječ o kompleksnom, velikom predmetu i da se tu spominju milijarde malverzacija i da to nije jednostavno za raspetljati i kako doznajem u tijeku je financijsko vještačenje koje je povjereno nekoj hrvatskoj tvrtki i tek kad se vještačenje završi bit će raspisana optužnica. I tad ćemo vidjeti protiv koga i što će sve u njoj pisati", zaključila je RTL-iva Ivana Ivanda Rožić.

