Nakon RTL-ova otkrića, policija krenula češljati po aferi 'humanitarka'. Odvjetnik: 'Nije sva istina...'

Nakon što je RTL u subotu prvi otkrio sumnje u muljaže s humanitarnim revijama - neslužbeno doznajemo - policija je pokrenula izvide. Obavljaju obavijesne razgovore kako bi se utvrdila osnovanost navoda iz anonimne kaznene prijave.

Organizatorice humanitarnih revija Hana Tabaković Baksa i Iva Loparić Kontek prošlog tjedna plesale su i pjevale uz taktove Andree Šušnjare na jednoj od svojih humanitarnih revija, a ovog tjedna čekaju u redu za poziv na obavijesni razgovor u policiji. Nakon što je policija pokrenula izvide, kreće bitka među odvjetničkim uredima.

Odvjetnik organizatorica revija Veljko Miljević kaže: "Ja neću odgovarati na medijski pogovor jer određene osobe koje inače predstavljaju ugledne, respektabilne i humane udruge i time svojim izjavama daju dodatnu težinu, izjavljuju nešto protiv osoba koje o tome ništa ne znaju. Iz veoma opsežne dokumentacije - računa, potvrda, uplata je vidljivo sve ono o čemu one govore da to baš nije tako ili barem da ne iznose potpunu istinu".

S druge strane Krešimir Škarica, odvjetnik udruga P.I.N.K. Life i Palčići, govori: "Postoje dvije vrste dokaza to su takozvani materijalni i personalni dokazi. Smatram da je i sama osnovana sumnja dovoljna da se pokrene policijsko postupanje. Imam neposredna saznanja od mojih klijenata da je suprotna strana počela s čitavim nizom objeda, kleveta, putem poruka i javnih mreža kojima kleveću lik i djelo mojih stranaka na način da ih obezvrijede u društvenom smislu".

Hana Tabaković Baksa u subotu tvrdila kako su novci uredno vraćeni na račun svim izlagačima koji su se osjećali prevareno i izjavila sljedeće: "Isti dan kad smo vidjeli da nije bilo ljudi je izvršen povrat svima, doslovno svima".

A danas nam se javljaju izlagači kojima organizatorica prošlog tjedna ipak nije vratila kotizacije - a sad, nakon što je priča izašla u medije, odbija vratiti novac. Nisu htjeli pred kamere zbog straha od sudskih procesa.

Tako nam dizajnerica koja je htjela ostati anonimna kaže: "Neki su odmah dobili povrat kotizacije, a evo od ovog tjedna i kraja prošlog nitko ne dobiva. To nam nije jasno zašto su neki dobili, a neki nisu. Gdje se tu postavlja rzalika između nas dizajnera. Svi smo naravno oštećeni. Svi smo nezadovoljni".

Nakon pet dana šutnje, jedna od organizatorica je na svojim mrežama poručila da manifestacije koje organizira City Modus J.D.O.O. nisu bile humanitarnog karaktera. No, i političarka Gordana Rusak koja je godinama nosila reviju kaže - vjerovala je da je riječ o humanitarnom projektu, jer su se organizatorice hvalile ostvarenim donacijama na društvenim mrežama: „Ja ih jesam doživljavala kao humanitarne. Nadležne institucije bi s trebale uključiti jer one su jedine mjerodavne reći postoji li ovdje neka odgovornost ili ne postoji. Smatram da je to jedini pravi put“.

Zbog svih - poručuju oni koji su odlučili progovoriti - koji se transparentno i uredno bave humanitarnim radom za korist cijele zajednice.

