Janjetina, jastozi, vino i sve na račun naroda: 'Praktički su 1000 eura na dnevnoj bazi trošili'

Na račun male dalmatinske Općine Seget jelo se, pilo i častilo. USKOK bivšeg načelnika Vinka Zulima iz HDZ-a tereti za štetu veću od 40 tisuća eura. No oporba ne smatra da je samo on kriv, pa su podnijeli kaznenu prijavu i protiv aktualnog načelnika. Jer je upravo on na funkciji pročelnika odobravao sporne troškove

Oborita riba, školjke, janjetina, razne delicije… Uskok tereti bivšeg načelnika općine Seget Vinka Zulima da je neopravdano potrošio više od 40 tisuća eura. I dok se njemu sudi, oporbeni vijećnici podignuli su kaznenu prijavu protiv sadašnjeg načelnika Ive Sorića koji je tada kao pročelnik odobrio sporne troškove.

Luka Jadrić kandidat za načelnika Općine Seget iz NL „Vrime je“ kaže:

"Kad usporedite grad Split u te tri godine grad Split je manje potrošio od općine Seget. Oni su praktički 1000 eura na dnevnoj bazi trošili.“

Vijećnik općine Seget, Ante Barada, dodaje: „Ono što je meni zabrinjavajuće koliko je još sudaca, inspektora i policije bilo na ručkovima s određenim likovima i to je ono čega se mi moramo bojati u ovoj državi.“

'Zulim i dalje vlada iz sjene'

Tijekom suđenja bivšem načelniku općina nije tražila povrat novca potrošenog na skupa čašćenja. A nemaju ni vodovoda, ni kanalizacije. No, načelniku nije do medija ni telefonskih poziva. U Segetu više od 30 godina vlada HDZ.

"Uostalom Zulim je predsjednik HDZ-a, a Sorić kandidat. Zulim ga predlaže za načelnik, pa kako će on od njega tražiti 40 tisuća, pa to je smiješno", kaže Ines Galić iz Seget Vranjica

A Hrvoje Ševo SDP - ov vijećnik iz Općine Seget objašnjava: „To je ogromni novac općina je trebala zatražiti povrat sredstava. Jer je interes općine ispred bilo kojeg pojedinca. A očigledno je V. Zulim i dalje vlada iz sjene i i on je općinski načelnik i odvjetnik.“

Umjesto da budu poznati po turističkoj ponudi koja ima potencijal, u općini s 5 tisuća stanovnika načelnici su najveća atrakcija.

Dora Brkanac kaže sve je ovo kao komedija.

"Trenutno je najveće atrakcija to koliko je bivši načelnik pio, jeo, da sugovornici i ljudi koji su u tome sudjelovali ne mogu dogovoriti tko je što, tko je kome, koga je plaćao, trenutno smo najpoznatiji po tome. „

A Ines Galić je razočarana: „Ništa se promijenilo nije i ništa me ne čudi. To je od osnutka valjda praksa ustaljena tako da je od svih nezakonitih radnji ti ručkovi su jedna kap u ovom moru“.

Hoće li biti i kap koja je prelila čašu - vidjet će se na predstojećim lokalnim izborima.