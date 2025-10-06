Početak kraja rata? Hrvatska stručnjakinja: 'Ovo se nikada prije nije dogodilo!'

Počeli su dugoočekivani pregovori između Hamasa i Izraela. U prvoj fazi je dogovor o oslobađanju talaca i prekidu vatre u Pojasu Gaze. Istodobno, Izrael je deportirao Gretu Thunberg i desetke ostalih aktivista iz takozvane Flotile slobode, ali ne sve.

Stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić kao gošća RTL-a Danas komentirala je pregovore s Hamasom.

Vi ste gotovo cijelu novinarsku karijeru pratili izraelsko-palestinski sukob. Što ovi pregovori mogu od tih desetljeća problema riješiti?

Upravo ovo što ste rekli – nakon desetljeća problema nikada se nije dogodilo nešto kao sada.

Prije svega, teroristički napad Hamasa, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a oko 7500 ranjeno – to su bili prizori poput onih koje smo gledali kada je napadnut New York i kad su srušeni Blizanci.

Očekivalo se da će Izrael krenuti u odmazdu, ali ne u ovakvu kakva se odvija već dvije godine – to je prestrašno, apsolutno. I to što mnogi tvrde da je riječ o genocidu... Svi mi to vidimo, svi smo svjedoci svakodnevnih ubijanja, razaranja – to je jedna humanitarna katastrofa koja je izgubila svaku granicu.

Sada je došao trenutak kad je trebalo reći dosta. I to je moralo doći sa strane koja ima najveći utjecaj u tom području – a to su Sjedinjene Američke Države, i to je u ovom trenutku Donald Trump.

Svedočimo li početku kraja rata?

To je kao kad vlak krene iz stanice – ali koliko još stanica ima i gdje je cilj, to ćemo tek vidjeti. Za sada samo znamo da smo krenuli.

Također je važno reći – što se tiče oslobađanja talaca – Benjamin Netanyahu mora javno reći da pristaje na sporazum kada i Hamas pristane. Naravno da obje strane imaju određene dvojbe, ali prema dogovoru - 72 sata nakon potpisivanja kreće oslobađanje preživjelih.

Problem nastaje s onima koji su poginuli ili umrli na druge načine, jer neće biti lako ni Hamasu pronaći ih u ruševinama.

Hamas traži Palestinsku državu, Izrael traži demilitarizaciju i predaju oružja. Je li to neka 'mission impossible' situacija?

Treba ići korak po korak - i ovo se prije nije činilo mogućim.

Ali prvi signal da bi moglo biti moguće bio je posjet Netanyahua Washingtonu. Upravo danas je ondje bio jedan dan, bez prave konferencije za medije, bez tradicionalnog razgovora u Ovalnom uredu s novinarima i gostom - osim sa Zelenskim, koji je, znamo, bio katastrofalan.

Vidjelo se da su i Trump i Netanyahu otišli hladnih lica. Dakle, bilo je – sada ili nikada: 'Ja stojim na vašoj strani, ali ovo ne može trajati do vijeka' Trump sada potiče obje strane, zapravo – naređuje: Morate prekinuti.

Prva faza za Hamas, ono što očekuje od Izraela, jest puštanje 250 Palestinaca osuđenih na doživotni zatvor, zatim puštanje i oko 1500 ostalih zarobljenika. Dalje će se sve odvijati korak po korak.

Hoćemo li onda na kraju imati win-win situaciju – odnosno, da ne znamo tko je pobjednik, a tko gubitnik?

Ono što će biti najvažnije jest da se Gaza obnovi, da prestane humanitarna katastrofa i svakodnevno ubijanje.

Danas je, prema nekim informacijama, ubijeno još 24 ljudi. Idemo prema sporazumu, a izraelski napadi prestat će onog trenutka kada obje strane javno pristanu na dogovor. Tako barem piše u dokumentu. Ako se držimo slova sporazuma, to bi trebalo biti to.

Vjerujete li da će doći do dogovora, ili će se ostvariti ono što Trump najavljuje: 'Bit će ovo pakao na Zemlji za Hamas ako ne pristanete'?

Gledajte, ni Izrael to ne može izdržati dovijeka. Sporazum postoji, a bit će i garanti - počevši od, nazovimo je, lokalne uprave u kojoj će biti Palestinci, ali ne nužno ovi iz sadašnje Palestinske samouprave, nego novi, koji će biti odabrani.

Dakle, i iz ostalih zemalja – tehnokrati – a iznad njih će biti tzv. Odbor za mir, na čelu s Trumpom. To je Odbor u kojem bi trebali biti Tony Blair i još nekoliko državnika – zapravo garanti provedbe.

Bitne su i međunarodne snage, koje će dolaziti iz zemalja koje okružuju Palestinu, dakle iz arapskih zemalja. Povlačenje izraelske vojske planirano je u fazama – 55%, 30%, a potom 15%. U toj posljednjoj fazi teren preuzimaju međunarodne snage.

Nadajmo se.

Trump ne krije da želi Nobelovu nagradu za mir. Ako uspije okončati ovaj rat – hoće li je dobiti?

Možda iduće godine, jer sada je, čini mi se, prerano – još se odvaguje mnogo toga.

Ali ako on to postigne – onda stvarno, svaka čast.