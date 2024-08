Međunarodni obiteljski festival 'Zemlja bez granica' u Osijeku: 'Dođite u Snovograd, grad mašte'

Igra riječi i tema ovogodišnje Zemlje bez granica u Osijeku. Potiče na nove velike korake, malih sudionika, baš kao i hod na štulama.

“Kako svijet izgleda iz neke više perspektive, na prvi pogled možda izgleda teško, ali uz dovoljno vježbe, trudom i radom se uspije naučiti i stekne se jedna nova vještina.” kaže Karla Šibalić, voditeljica radionice festivala Zemlja bez granica.

Prvi koraci nikada nisu laki, no kada idu u pravom smjeru i uz pomoć sigurnih ruku - problema nema.

“Mislila sam da će biti super i evo je, malo je teško u prvim koracima, no zabavno i super je sve.” kaže Marija iz Osijeka.

Kao i festival koji već dvadeset godina potiče proaktivnosti i nova iskustva mladih, ali i svih koji se tako osjećaju.

“Mi uključujemo bake, djedove, mame, tate, umjetnike, kreativce, volontere, nekako to je možda onaj doprinos koji je važan u tom nekom životu, u stvaranju.” kaže Suzana Vargović, organizatorica festivala Zemlja bez granica.

Brže od štula idu ovi autići, no idu u istom smjeru učenja kroz igru i druženje, stjecanja novih vještina i rušenja granica.

“Učenici voze električne automodele, odnosno modele 1 naprema 10, oni uče od osnovnih dijelova, osnova upravljanja s njima i u petak ćemo napraviti jednu utrku da vidimo tko je najbolji i najviše naučio.” kaže Josip Ševkušić, voditelj radionice festivala Zemlja bez granica.

Pedesetak volontera svoje slobodno vrijeme provodi s djecom u nizu zabavnih i kreativnih radionica.

“Od srednjovjekovnih dvoraca, od kuhanja po starim receptima, od izrade slastica različitih vrsta do kuće za kupce, do štula do animacija.” kaže Kristina Babić, organizatorica festivala Zemlja bez granica.

U Zemlji bez granica, nema ni vremenskih ograničenja jer kažu da spajaju prošlost sadašnjost i budućnost, a iako je festival počeo pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na radionicama, kao i u njihovom Snovogradu gdje će pokazati što su naučili i stvorili.

“Posljednjeg dana u petak navečer pozivamo znači sve roditelje i sve prolaznike i posjetitelje da eto sudjeluju, otkriju i dožive jedan veliki dječji grad.” kaže Suzana Vargović.

I ono što je najvažnije, poručuju iz Zemlje bez granica – probude djecu u sebi.