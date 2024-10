Roditelji ustrajni: 'Ne želimo da razred traži psihološku pomoć zbog djeteta kojem institucije nisu pomogle'

Više od polovine učenika u ponedjeljak nije bilo na nastavi. Pridružili su se četvrtašima koji su kod kuće ostali i u petak. Nešto prije 19 sati u ponedjeljak, roditelji su se okupili ispred škole.

"Dali su solidarnost tome da se nešto promijeni. Njemu tu trenutačno vjerojatno nije mjesto jer je već drugi dan prouzročio probleme, pitanje je tjedana, mjeseci da to eskalira. Apsolutno treba nešto poduzeti", kaže jedan od roditelja.

Roditelji tvrde problemi su u novom razredu krenuli odmah. Zbog ponašanja 9-godišnjeg učenika u njegovoj bivšoj školi ispisao se gotovo cijeli razred. Takav scenarij, kažu, ne žele i u svojoj školi.

"Mi želimo da se tom djetetu pomogne na adekvatan način. Dok se ne pomogne on će i dalje širiti takav negativan učinak na drugu djecu. U bivšoj školi 10-ero učenika tražilo je psihološku pomoć, ne želimo da za nekoliko mjeseci i ovaj razred traži psihološku pomoć zbog djeteta kojemu institucije nisu pomogle na vrijeme", kaže otac jednog od učenika.

Što traže roditelji?

Traže od odgovornih u cijelom sustavu da priznaju problem, da reagiraju, te da pomognu dječaku ali i zaštite njihovu djecu. "Nitko od nas roditelja nikad nije rekao da taj dječak ode iz škole. Mi tražimo da naša učionica, učionica naše djece ponovno postane mjesto nulte tolerancije na verbalno i fizičko nasilje", objašnjava jedan od roditelja.

Resorni ministar je jasan - sustav nije zakazao, a roditelje je pozvao na razumijevanje. "To je pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole, to je takva poruka, hajdemo neku balvan revoluciju bez razgovora. Nakon prvog dana škole kao da je to dijete neki kriminalac koji je poubijao nekoga. Što da radimo, da to dijete pribijemo na stup, bacimo ga u zatvor? On ima devet godina, prihvaćamo - on se neadekvatno ponaša", poručio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Objašnjava da je baš zbog toga učeniku dodijeljen pomoćnik u nastavi koji je ujedno i socijalni pedagog. Roditelji smatraju da to nije dovoljno te poručuju da nitko s njima ni o čemu nije razgovarao.

"On ne sjedi s njim u klupi, on ne može spriječiti nikakav verbalni ni fizički ispad, može samo prenijeti nekome, pedagogu, ravnatelju, učiteljici", napominje jedan od roditelja.

"Netko govori da će dobiti dva pomoćnika u nastavi, ma kakva dva? Što - da ga jedan drži za jednu, a drugi za drugu ruku? To su bezvezna polemiziranja", komentira Fuchs.

Predstavnici ministarstva i grada održali su sastanak sa stručnom službom škole, a zakazan je i roditeljski sastanak kao i Vijeće roditelja. Zabrinuti roditelji četvrtaša angažirali su i odvjetnika.

"Nakon toga što dobijemo zaključke sa sastanka i Vijeća roditelja, odlučit ćemo o daljnjim koracima kako bi se zaštitila prava sve djece uključene u ovaj slučaj", zaključuje odvjetnik grupe roditelja Klaudio Čurin.

Roditelji su spremni djecu i dalje ne slati na nastavu, sve će poručuju ovisiti o odgovorima koje dobiju nakon sastanka s nadležnim institucijama.

