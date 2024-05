Najgori kriminalci su u Lepoglavi. Najstroža je to kaznionica u zemlji. Iako na samom ulazu stoji podsjetnik na sve ono što su zatvorenici pokušali unijeti ili skriti po ćelijama, najteži zločinci - u pravilu se najbolje drže kućnog reda. Više od 60 posto ih radi.

"Vjerojatno ste vidjeli u gradu osobe u traper jaknama, to su većinom zatvorenici na poluotvorenim odjelima koji potpuno slobodno šeću Lepoglavom, a do sada nismo kroz sve ove silne godine zabilježili incidente, nadamo se da će to tako i ostati" , kaže Zvonimir Penić, p.o. ravnatelj Uprava za zatvorski sustav i probaciju

A što rade zatvorenici?

Stvaraju vrhunska vina i nagrađivani med. Imaju vinograde, šume, farmu, proizvode namještaj. Godišnje proizvedu 50 tona povrća.

Prošle godine prodali su 10 tisuća butelja. No osim vina - ovdje se i sadi sve - od kukuruza do žita. Lepoglava ima i 400 hektara šume. Svake godine školuju zatvorenike za pčelare. jer su osvojili jako puno nagrada i za med.

"Naši dečki koji hodaju po izložbama meda, zapravo sreću nekolicinu zatvorenika koji se ozbiljno bave pčelarstvom i to je ozbiljna način kako se okrenut nekom poslu, ne kriminalu", kaže nam Dražen Posavec, upravitelj kaznionice u Lepoglavi.

Ministar Ivan Malenica poručuje - uskoro se grade i novi zatvori. "Već su počele pripreme i planiramo kroz pet godina uložiti preko 200 milijuna eura u izgradnju tri nove kaznionice gdje bi povećali kapacitete za 1200 zatvorenika"

Poljoprivreda, ugostiteljstvo, kamenolomi, metalske radionice, autoservisi, krojači, grafičari... u zatvorima nema čega nema. Prošle godine sva kaznena tijela isporučila su 218 kilograma povrća, više od 300 kilograma mesa i gotovo 400 tisuća jaja.

Cijeli zatvorski sustav prošle godine zaradio je 5,7 milijuna eura.