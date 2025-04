Pijani zaštitar koji je napao učenike u Splitu dobio otkaz: Ostat će i bez licence

Zaštitar koji je prošlog tjedna napao troje učenika u jednoj splitskoj osnovnoj školi bio je pod utjecajem alkohola. Policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu, a zaštitarska tvrtka dala mu je otkaz.

Osim što ih je verbalno izvrijeđao, zaštitar je jednog učenike ošamario, drugom udarao glavom o stol, a trećeg udarao šakama u leđa. Peti dan nakon incidenta potvrdilo je to konačno i policija.

"Muškarca su policijski službenici ispratili iz škole. On je alkotestiran, a alkotestiranje je pokazalo prisutnost alkohola u organizmu", kazala je Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko–dalmatinske.

Split zgrožen

Splićani zgroženi. Umjesto da je štitio djecu od mogućeg nasilja, zaštitar se pretvorio u nasilnika. "Nikad ti ne znaš koga primaš kao zaštitara u ustanovu gdje djeca moraju biti zaštićena i osjećat se da im je to drugi dom", poručuje Vendi iz Splita. "Slažem se da smo mi to prebrzo, promptno pokušali riješit, međutim to je ipak nekvalificirani kadar i mislim da se to trebalo malo profesionalnije i bolje riješit", govori njezin sugrađanin Toni.

Zaštitarske usluge od osnivača škole, u ovom slučaju Grada Splita, zatražila je ravnateljica. Pa smo još u ponedjeljak splitskog gradonačelnika i njegovog zamjenika upitali za komentar. Bezuspješno. "Uz dužno poštovanje, da komentiram nešto za što ni papir nemamo…", rekao je na konferenciji za medije zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević.

No ravnateljica već danima izbjegava medije, a kolege smatraju da bi ovakve situacije trebali ionako komunicirati osnivači. "Osnivači su ti koji moraju to provest. Grad Split je osnivač splitskih škola, prema tome oni moraju vodit glavnu riječ i koordinirat cijelu priču", tvrdi Davor Bučević, ravnatelj Osnovne Škole Bol, Split.

Ostaje bez licence

Ni Grad Split kao osnivač, ali ni osnovna škola u kojoj se dogodio incident u kojem je zaštitar grubo nasrnuo na troje maloljetnika nisu se očitovali o ovom incidentu. Tek policija danas je poslala priopćenje u kojem su potvrdili kako su podnijeli kaznenu prijavu državnom odvjetništvu. Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila kako je počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava i to na štetu troje djece, zbog čega će ostati i bez zaštitarske licence.

"Mi ćemo inicirati i postupak kod područnog ureda civilne zaštite u čijoj nadležnosti je zapravo provođenje postupaka vezano uz rad zaštitara i pružanje privatne zaštite", rekla je Antonela Lolić.

Iz zaštitarske tvrtke u kojoj je zaštitar bio zaposlen, u utorak su tek poručili kako mu je uručen otkaz, a čini se kako više isti posao neće moći obavljati.

