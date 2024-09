Vlasnik šampiona Gromka: 'Krvotok vrije, adrenalin raste, prođu slike djetinjstva'

Pastuh Conversano Zenta šampion je Međunarodne izložbe lipicanaca održane u Lipici u Sloveniji. Stručni ocjenjivački sud proglasio ga je najboljim pastuhom prestižne izložbe u kojoj mogu nastupati lipicanci iz cijelog svijeta.

Gromko nas je njištanjem pozdravio pa izašao iz staje i pokazao svu svoju ljepotu. Mirno i dostojanstveno pričekao je da mu stave šampionsku lentu i odličja koja je zasluženo dobio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

Conversano Zenta kao da je i sam ponosan na svoju šampionsku titulu najkvalitetnijeg pastuha među najboljim lipicancima na njihovoj prestižnoj Međunarodnoj izložbi.

"Ja sam imao iskreno i malo straha kako ću ja to sve odraditi, nemam ja nekog velikog iskustva na takvim svjetskim manifestacijama, ali evo, nisam sumnjao u njega, krvotok vrije, adrenalin raste, prođu ti slike od djetinjstva do njegove nabavke", kaže Marko Vrtarić, uzgajivač konja iz Vrpolja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jer kada ga kao ždrijebe kupio, znao je da nije pogriješio. Potvrdila je to i struka koja je u izboru šampiona gledala sve - dužinu, dubinu vrata, veličinu očiju, širinu prsa, stavove nogu, pravilnost hoda i kretnji. I još puno detalja koji ovog lipicanca čine veličanstvenim. No, za to je potrebno puno ljubavi, pažnje i rada.

"Hranjenje, čišćenje, timarenje i svega ostalog, ali to obožavam", kaže Marta Vrtarić. Otkriva nam i da šampion obožava šećer, jabuke i sve slastice. No, Conversano Zenta nije jedini konj na ovom imanju, pa i ostalima treba dati sve što vole i trebaju.

"Na gospodarstvu imamo 60-ak konja, od toga su 20 lipicanci pa normalno pripremamo im zob, djetelinu, sijeno", kaže Lovro Vrtarić.

Posla je mnogo, pa su u njega uključeni svi članovi ove sedmeročlane obitelji. "Svi su uključeni i mali i veliki u ovo. Potrebno je puno ljubavi jer bez nje ništa ne ide", kaže Danijela Vrtarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A svoju ljubav prema konju pokazuje i najmlađi član. Dobrog lipicanca može se kupiti za tri do pet tisuća eura, ovakav šampion vrijedi i deset puta više, no ponosni vlasnici ne razmišljaju o prodaji.

"S njim smo već dugo, svaki dan smo zajedno i ni za što ga ne bismo dali", kaže Marta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Želja im je da svoje kvalitete ovaj pastuh, prenosi na buduće generacije lipicanaca, čekaju i da privatni savezi dobiju rješenje Ministarstva poljoprivrede kako bi se, kažu uzgojem mogli baviti na pravi način u interesu svih koji ove predivne konje cijene i vole.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebački zoološki oprašta se od kralja životinja: 'Leo je bio šef u svemu'