Zlatni nakit s mafijaškim potpisom: Pogledajte kakvo sve blago možete kupiti

Od zlatnog zuba do paladija - 200 tisuća eura je na stolu. I to od 8 do 24-karatnog zlata. Posebno odvojeno po gramaži, sve to država sada stavlja u prodaju.

Robert Mihaljević, načelnik Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima kaže da je u prodaji zlatni nakit, poluge, dukati i zlatni lom nakit, zatim srebro i poluga paladija.

"U zadnjih 10 godina ovo je prvi put da se provodi ovakva prodaja plemenitih metala", kaže Mihaljević.

Isprobavanja nema

Sljedećih mjesec dana svi zainteresirani mogu poslati ponude. Uplatiti jamčevinu. Ali i najaviti se na razgledavanje koje će se održati za dva tjedna.

"Kupci će moći uvidjeti detalje o zlatu i nakitu – vrstu, težinu i kakvoću, koji su prethodno procijenio ovlašteni sudski vještak", ističe Mihaljević.

Isprobavanja nema. Sve funkcionira po modelu viđeno - kupljeno. A zaplijenjeno je iz raznih kaznenih djela. Od 2011. u državni proračun uplaćeno je malo više od 24 milijuna eura od trajno oduzete imovine kriminalaca.

Trajno su oduzete i 42 nekretnine diljem Hrvatske. I jedno poljoprivredno zemljište.

Ali i cijeli niz pokretnina - od mobitela i hladnjaka do gotovo 200 automobila i raznih umjetnina.

Slike koje je država zaplijenila od Ive Sanadera sada su u muzeju, dok nad svom imovinom Nadana Vidoševića postupak ovrhe vodi Hrvatska gospodarska komora koja traži 4 milijuna i 709 tisuća eura.

"Postupci su trenutačno u tijeku pred više sudova u Republici Hrvatskoj. Ono što može biti interesantno javnosti, da smo pokrenuli postupak ovrhe nad pokretninama, tu je riječ o vrijednim umjetninama koje su zaplijenjene u samom početku kaznenog postupka", kaže Fran Olujić.

Sljedeći na listi - automobili

Brojne nekretnine, ali i pokretnine država je dala na korištenje raznim institucijama.

Primjerice, u Lovačkom muzeju izložene su tisuće raznih primjeraka prepariranih životinja, od kojih je mali dio stigao iz zanimljivih zapljena.

"Evo sad smo friško dobili donaciju Ministarstva zaštite okoliša za strogo zaštićene vrste koje su zaplijenjene na granici. Ili neki ilegalni lov koji je bio šverc, koža medvjeda i slično koji će sad biti u muzeju", priča nam Nera Fabijanić, stručni suradnik za lovstvo u Hrvatskom lovačkom savezu

Time su zaplijenjene stvari dobile korisnu dimenziju. A Ministarstvo državne imovine nakon prodanog zlatnog nakita - priprema novu prodaju. I to automobila, koji su također oduzeti kriminalcima.