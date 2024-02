Aleksandra Prijović dolazi u Zadar, ali direktor sportskog centra odlazi – vijest je koja je danas odjeknula jer je gradonačelnik Branko Dukić smijenio direktora sportskog centra na Višnjiku Denisa Karlovića.

"To su sad igre neke u koje ja ne ulazim jer ne znam koliko to duboko ide, zašto je to tako. To su stvari između njih koje trebaju riješiti", smatra Zadranin Željko Hromin, a njegova sugrađanka Matea Magaš kaže: "Iskreno, meni je to tako sramotno da se u 21. stoljeću, toliko godina nakon rata uopće priča o tome, a kamoli da dolazi do smjene jednog čovjeka za kojeg vjerujem da je napravio jednu ogromnu stvar za Višnjik."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dukić se, kaže, nije ni imao namjeru miješati Karloviću u posao, nego ga je on sam zvao.

"Nemam stvarno namjeru ni tko, ni kada, ni gdje, tko će što pjevati i protiv sam apsolutno, ponavljam još jednom, zabrana. Isključivo se radi o jednom povjerenju između mene kao gradonačelnika i Uprave, odnosno gospodina Karlovića koje je narušeno i to je moja odluka. Već duže vremena jedno nepovjerenje, tako da možemo reći okvirno da je kulminiralo", poručuje gradonačelnik Zadra Branko Dukić (HDZ) o smjeni stranačkog kolege.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivšem direktoru bit će ponuđeno drugo radno mjesto unutar Športsko-rekreacijskog centra. Denis Karlović nam se javio, ali svoje mišljenje o svemu planira iznijeti tek za nekoliko dana kada razriješi radni odnos. Drugo radno mjesto unutar Športskog centra Višnjik ne planira prihvatiti.

Poznati zadarski sociolog smatra da će, bez obzira na sve, percepcija javnosti ostati da se sve dogodilo zbog koncerta mlade srpske zvijezde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To Zadar = zabrana, kako god da se rasplete priča s Karlovićem i Dukićem, nažalost će ostati visiti nad gradom..Tajming je katastrofa jer što god da se odvije iz ovog slučaja, uvijek će se povezivati s koncertom. Dakle, je li to zbog nekakvih unutarstranačkih trvenja i borbi ili stvarno zbog namjere da se zabrani koncert, ni jedno ni drugo nije dobro", smatra Sven Marcelić.

Dukićev potez ne pozdravlja ni oporba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Inače dobar čovik, ali jednostavno nije zreo za ovu poziciju koju trenutno obnaša. Ovo se ni slučajno nije tribalo dogodit prije ovog koncerta. Ako i je zbog toga, to je tribalo bit na kraju mandata. Ali, najvažnije od svega, Karlović je itekako uvažen čovik u ovom gradu i mislim da je pokazao ovih zadnjih deset godina kako se vodi taj Športski centar i da ga je dignuo na svjetski nivo", smatra nezavisni gradski vijećnik Enio Meštrović.

A Karlović je, pišu lokalni portali, već danas dobio ponudu da bude upravitelj sportskih objekata za iduće rukometno prvenstvo na kojemu će Hrvatska biti domaćin.