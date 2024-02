S abdominalnim kirurgom iz Kliničke bolnice Merkur Stipislavom Jadrijevićem, iza kojeg je 2000 transplantacija, u RTL-u Danas razgovarali smo o tome kako se mogao dogoditi nevjerojatan slučaj u Sloveniji da se muškarcu izvadio zdravi želudac jer su ga zamijenili s drugim pacijentom.

"Nažalost, to se dogodilo, vidio sam iz štampe. Koliko mogu vidjeti pacijentu se dijagnosticirao karcinom želuca. A na samoj operaciji, kad je napravljena radikalna gastroektomiji, to je u biti metoda izbora kod karcinoma - pogotovo ako su difuzni na želucu - nije se našao tumor. Inače je to rutinska operacija kod karcinoma želuca i pacijenti se nakon uspješno napravljene takve operacije normalno funkcioniraju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da je najvjerojatnije pacijent bio uvjeren da ima karcinom i da je operacija to sve riješila, ali da PhD nalaz - koji je trebao doći neposredno nakon operacije i maksimalno nakon deset dana - očito nije došao. "Nije vidio svoj histološki nalaz i nije primijetio. S druge strane se trebao javiti onkologu i onkolog je morao vidjeti patohistološki nalaz. Zašto je tri mjeseca prošlo? Teško je reći", rekao je dr. Jadrijević.

Nastavio je da nema opravdanja za to što se dogodilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost, to se događa i događat će se i ubuduće. Moramo biti oprezni. Treba biti sustav posložen jako dobro. Konkretno - danas sam završio operaciju, a pacijent kad je ušao u salu, sestre su ga pitale kako se zove, što operira i koji ga doktor operira. To je prva provjera. Anestezija to sve provjerava. I na kraju mi kirurzi, koji znamo pacijente, idemo operirati. Uvjereni smo da je to-to i idemo operirati", pojasnio je dr. Jadrijević proceduru.

Pacijent iz Slovenije će tražiti odštetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa