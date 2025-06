Ovo je urednik koji je prvi pustio 'Bojnu Čavoglave'. 'Pitao sam želi li zaraditi. Evo što mi je rekao...'

Trideset godina nakon rata Thompson je popularniji nego ikada! Lanjski koncerti u Imotskom i Dugopolju bili su samo uvertira za najveći koncert u povijesti Hrvatske, pred pola milijuna ljudi. Obožavatelji ga vide kao domoljuba koji svojim tekstovima veliča Hrvatsku, vjeru u Boga i obitelj, kritičari ga smatraju ekstremnim nacionalistom.

U čemu je Thompsonova tajna? Kako je postao fenomen?

Pjevao je u traperu davne 1992. godine tada 26-godišnji dugokosi branitelj. Isti taj glas 33 godine poslije ruši svjetski rekord. Ni Taylor Swift, ni Madonna, ni Metallica, ni Lady Gaga! Nitko, naš nitko na svijetu nije prodao toliko karata za svoj koncert koliko ih je u 24 sata prodao Marko Perković Thompson.

Odrata do estradne legende

"Izdvaja se potpuno od hrvatskog estradnog i glazbenog korpusa. Jednostavno, čovjek je kategorija za sebe", rekao je glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.

"Ja bih rekao da je njegov fenomen nešto što bi se moglo opisati kao jedna od karakteristika hrvatskog društva zadnjih 30 godina", rekao je sociolog Krešimir Krolo.

U 30-ak godina njegove karijere bilo je tu svega. Posljednjeg dana 1991. pjesma Bojna Čavoglave prvi je put javno emitirana na Radio Splitu. Vrata etera otvorio mu je tadašnji glazbeni urednik no pravih glazbenih ambicija tada još nije imao.

"Ja sam pitao – Marko, reci ti meni a bi li ti zaradio? A on je na to odgovorio – ne, ne dolazi u obzir, ja sam hrvatski bojovnik i ne mogu ja zarađivati dok Hrvatska krvari. Ja sam mu na to rekao – to je sve, divno i krasno od tebe, ali ovdje leži veliki novac. Osjetio sam odmah da će pjesma biti vrlo popularna i rekao sam mu – jednoga dana možeš krvariti, i poginuti a netko drugi će ubrati tvoje trude", rekao je Eduard Gracin, umirovljeni glazbeni urednik Hrvatskog radio Splita.

Budnica Thompsona podizala je moral hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a njegov najveći domoljubni hit postao su njegov zaštitni znak i vječni podsjetnik na prijepore oko ustaša i partizana.

"To je pjesma koja je napisana 1991. godine, i to je pjesma koja poziva da budeš za dom spreman, i mislim da je to jedan plemenit poziv, ne može biti plemenitiji", rekao je Thompson 2004. godine.

Nakon prvog albuma Thompson je nastavi tražiti svoj glazbeni izričaj, pa je pjevao i ljubavne balade. Vrlo brzo je odustao od takvih pjesama i vratio se domoljubnoj tematici.

"Poslije će glazbeno naći nišu upravo u onom što nitko nije nastavio, a to je Bijelo Dugme. Ta vrsta pastirskog rocka koje je Bijelo Dugme propagiralo, posebno 70-ih i početkom 80-ih dok nisu prešli u novi val, taj oblik Thompson je vrlo mudro shvatio da će mu biti prava niša. S obzirom na njegov glas i s obzirom na sve – to je bilo to. I od tog trenutka na dalje, kreće fenomen Thompson", rekao je etnolog i antropolog Tomislav Pletenac.

'Thompsona se voli ili ga se mrzi'

Tijekom trogodišnjeg braka s Danijelom Martinović od koje se uspio i crkveno razvesti, Thompson je izdao tri albuma, kao i singlove "Lijepa li si", "Prijatelji" i "Geni kameni".

Za dom spremni, žal za 45. i ustaška obilježja među publikom, u jednakoj su mjeri obilježili njegovu karijeru, kao i njegove pjesme.

"Thompsona se voli ili ga se mrzi. Mislim da je to jaka polarizacija, kakvu nema niti jedan izvođač i zato je Thompson jedan fenomen, čovjek koji polarizira sa stihovima, sa svojom pojavnošću, identitetom sa svojim imidžem", rekao je Mušćet.

"Čim napadnete Thompsona odmah ste Antirvat, Jugoslavenčina, kriptokomunist ili nešto slično, a ako volite Thompsona automatski ste Ustaša, revizionist, fašist", rekao je Pletenac.

Kontroverze oko Thompsona dovele su do zabrana njegovih koncerta u Nizozemskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i BiH.

"Ovi koji prosvjeduju su me zaista iznenadili i nije mi jasno zašto dižu toliku buku, zašto dižu prašinu, zašto sad opet potpiruju tu vatru", rekao je 2007 godine Thompson.

"Cijeli turnir slušamo njegove pjesme i neki se bune u vezi toga, ali mi samo pokazujemo domoljublje i uživamo", rekao je rukometaš Zvonimir Srna u veljači 2025. godine.

'Hrvati trebaju heroje'

"Hrvati jako trebaju heroje, a već dugo nemaju heroje osim sportskih koji se mijenjaju. Luka Modrić je dugo ostao, ali – tko se sada sjeća Gorana Ivaniševića, Janice Kostelić oni su bili u nekom vremenu, napravili svjetski uspjeh i na neki način se umirovili. Sad je heroj došao iz područja popularne glazbe", rekao je Mušćet.

Pola milijuna ljudi uživat će i na Hipodromu u spektaklu koji nadilazi glazbu – i postaje događaj društvenog, kulturnog, pa i političkog značenja.

"Mislim da će se tamo naći dosta ljudi koje zanima to kao spektakl, kao neka vrsta događaja koji je jednom u 15-30 godina i koji o njemu imaju, neću reći neutralno, ali ne pretjerano izraženo mišljenje. Možda neopterećeni svim narativima i pričama koje su bile zadnjih desetljeća", rekao je Krolo.

Pa tako više od trećine publike koja dolazi na koncert mlađa je od 28 godina. Na Hipodrom stižu ljudi iz čak 45 zemalja, a velik broj ulaznica prodao se u Beču, Münchenu i Grazu – gradovima gdje se Thompsona godinama nije moglo čuti uživo.

"Dijaspora dolazi taj dan. Dan poslije Thompsona, praktički od petka im počinje godišnji odmor. Zagreb im je pola puta do mora. Svi ovi iz Njemačke, Švicarske, Austrije koji ga gore ne mogu gledati, sve je to mlađa publika koja se uz naše sportaše dosta veže, tako da nisam iznenađen s ovom prodajom karata", rekao je estradni menadžer Zoran Škugor.

Rekordan broj karata Thompson je prodao niti godinu dana nakon povratničkih koncerata u Dugopolju i Imotskom. Godinama prije toga potpuno se povukao iz javnosti zbog obiteljskih razloga.

"Znate, ja večeras ne bih bio ovdje da nije jednog hrabrog momka za kojeg ste vi puno molili i hvala vam na tome. Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama, a tebi dragi sine hvala što si večeras s nama. Voli te tvoj tata", rekao je Thompson na koncertu u Dugopolju.

"I to mi je ljudski što je napravio dok je dijete bilo bolesno, što je dugo godina napravio pauzu. Ja mu skidam kapu. Drugi bi zatvorili oči, otišli negdje u dijasporu gdje se ne zna da gostuju, a on to nije radio. Znači da se osigurao od ranije", rekao je Škugor.

Više od tri desetljeća karijere, 8 albuma, bezbroj rasprava — i jedan rekord koji nitko nije očekivao, pa ni on sam. Za nekoliko dana, Thompson izlazi pred publiku veću nego ikad. Možda i za njega – najveću u životu.