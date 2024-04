Veliki uspjeh naših liječnika! Dvoje djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb dobilo je dinamički stent jednjaka. Zahvaljujući njima, djeca sada mogu normalno jesti i rasti. Imali su suženje jednjaka i ugrađen im je dinamički stent.

"Nama znači puno, a našim pacijentima puno više. Oni ne moraju više prolaziti procedure koje su prolazili konstantno. Svaki tjedan dolaziti na širenja jednaka što uključuje endoskopski postupak, opću anesteziju i hospitalizaciju", rekao je Iva Hojsak, predstojnica Klinike za pedijatriju u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Nakon Italije i Portugala, Klaićeva bolnica postala je treći centar na svijetu koji izvodi ovakve zahvate.

"Funkcija stenta je ta da taj promjer jednjaka održi trajno i da se to više ne vraća. Konzistencija hrane ovisi o tome kako se jednjak širi, od kašaste prema krutoj hrani. Kada vidimo da tolerira krutu hranu to je znak da stent može ići vani i da smo završili liječenje", rekla je Ana Močić Pavić, gastroenterologinja u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Do teških suženja jednjaka može doći već pri rođenju, ali i nakon ako dijete primjerice proguta bateriju. Na godinu imaju nekoliko takvih pacijenata.

"Djeca onda završe s tim teškim suženjima jednjaka i onda nakon nekoliko tjedana ne mogu gutati hranu, čak ni slinu neki. Zato je jako važno da se baterije ili korozivna sredstva ne drže u kući uopće, a pogotovo ne u bočicama koje su djeci zanimljive", rekla je Iva Hojsak.

Opasna sredstva lani su se našla i u bočicama sokova u kafićima i restoranima, popili su ih djeca i odrasli.

"Na žalost to se događa, ne tako često ali događa se. Pojedina djeca dobro prođu nakon rane intervencije, međutim postoje i djeca koja tako ne prođu i dolazi do teških ozljeda koje se liječe dugotrajno. S ovim stentom smo uvelike skratili to vrijeme liječenja", napominje Ana Močić Pavić.

Nakon dva uspješna zahvata, pripremaju i treći.

"Imamo još jedno dijete u planu, a sigurno da sada kad smo se uvježbali i vidjeli da je to puno jednostavnije, bolje i sigurnije za dijete da ćemo ih postavljati i puno češće", rekla je Hojsak.

Na svoj uspjeh su ponosni, a pacijenti, djeca i njihovi roditelji, su im itekako zahvalni.