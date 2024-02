On je prava policijska njuška. Nizozemski ovčar Ares ima 4 godine, a s Mateom je dvije. Radni dan počinje mu kao i njoj.

"Mi svaki dan dođemo skupa na posao. S nama je u kancelariji, tako da hoda po postaji i ima čak usputne stanice gdje dobiva keksiće od drugih ljudi, to jest zaposlenika po kancelarijama. I ja kako inače radim sa svojima sve što moji kolege rade, tako da ako nema potrebe s njim, njega stavljamo u boks, ako ima - onda ide s nama na teren", kaže Matea Šoljić, vodič službenog psa za detekciju droga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobar posao odradio je prije pet dana na odmorištu autoceste A2, kada je nanjušio 44-godišnjeg dilera, odnosno gotovo 6 i pol kilograma metamfetamina skrivenog u posebno prerađenom dijelu automobila.

Na ovakve terene ne ide svaki dan. Uglavnom to bude jednom ili dva puta na mjesec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Počeci nisu bili jednostavni

Koliko je policijski pas Ares uspješan odlučili smo provjeriti i sami. Sakrili smo 10 grama čistog kokaina koji služi za policijsku vježbu u auto. Ares je do tada čekao u boksu u automobilu. Ako drogu nađe, trebao bi se umiriti, a sve ovisi gdje je skrivena.

"Ako je jako nisko, zna leći. Ako je na nekoj srednjoj razini, onda će ostati stajat", rekla je Matea, nakon čega je Ares u kratkom vremenu uspješno obavio posao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matea je s njim od 0 do 24. Iako su imali dosta uspješnih terena, počeci nisu bili jednostavni.

"On je što se tiče posla bio OK, on je to odrađivao sve te stvari što je trebao, ali bio je dosta zatvoren, nije vjerovao drugima, nije se htio maziti ni ništa. Ali evo nakon nekih pet mjeseci je postao OK, da se hoće mazit i to. Dosta je hiperaktivan i divlji pomalo, ali doma je normalan kućni pas", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija najčešće koristi belgijske ovčare, u posljednje vrijeme i nizozemske. Radni vijek obično mu je 8 godina. S obzirom na sjajne rezultate i ako ga zdravlje posluži - Ares bi mogao produžiti i do 10. U sjedištu krim policije za sada je jedini.