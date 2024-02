U zagrebačkoj je Ilici od večeras otvoreno prenoćište za potrebite, koji nemaju odgovarajući smještaj. Prostire se na 300 četvornih metara, tako da je puno veće od prijašnjeg. Ondje su odvojene muške i ženske spavaonice, a u najvećoj je sobi čak sedam kreveta, dok su u ostalima po dva, tri ili četiri. Prenoćište može primiti dvadesetak korisnika.

Reporterka RTL Danasa, Marina Brcković, posjetila je novi dom za potrebite, gdje je razgovarala s nekima od korisnika.

"Puno je bolje. Veći je prostor i toplije je", kaže jedan od korisnika i dodaje da je zbog prenoćišta manje ljudi na ulici te da su tako "barem na sigurnom".

U prenoćištu korisnici mogu boraviti od 19.00 sati do jutra u 7.00 sati, iako bi voljeli ostati duže. Za razliku od prostora u Vukovarskoj, prostor u novom domu je puno bolji i veći. Ima i odvojen sanitarni čvor, korisnici mogu dobiti suhi obrok, topli napitak i kupon za korištenje gradskog kupališta.

Brcković je o novom prostoru razgovarala i sa zamjenikom zagrebačkog gradonačelnika Lukom Korlaetom.

Zašto je prostor privremen i omogućen za boravak samo tijekom zimskih mjeseci?

"Privremen ili ne, oni će ovdje moći biti i ako temperatura bude niska tijekom narednih mjeseci. Rekao bih da ovdje širimo uslugu, u odnosu na Vukovarsku, gdje je prostor premali i neadekvatan", kaže Korlaet.

Planirate li otvoriti novi prostor u kojem bi mogli boraviti tijekom dana?

"Da, radimo na tome. Već smo našli jednu lokaciju, tražimo drugu, koja će funkcionirati kao prihvatilište, dakle cjelodnevna skrb. Već sada imamo dvije takve lokacije. Jedna je u Kosnici, prihvatilište Gradskog društva Crvenog križa, a drugo je Caritasovo koje, također, Grad sufinancira u Sesvetskom Kraljevcu. Ta dva prihvatilišta funkcioniraju 24 sata s punim dijapazonom usluga", ističe Korlaet.

Kada će biti otvoreno to treće?

"Tijekom ove godine. Alocirali smo sredstva i sada uređujemo te prostore", kaže Korlaet.

Što se tiče drugih tema u Zagrebu posljednjih dana građani su se žalili na nesnosan smrad, a imali su i mučnine. Koji je uzrok tome?

"Pitate me za Srebrnjak, za taj dio grada iznad Kvatrića. Da, dogodila se neka akcidentna situacija s istjecanjem neke tvari, izgleda da je to bio benzen u kanalizaciju. Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je poziv nekoliko građana i preusmjerio to na nadležne službe, prije svega na dvije inspekcije i na vatrogasce, koji su to eliminirali. Stvar je otišla do pročistača i nema više nikakve ugroze ni za okoliš ni za zdravlje građana. Te će dvije inspekcije idući tjedan izaći s nalazima", komentira Korlaet.

Kako rješavate problem otpada? To je gorući problem u Zagrebu.

"Imali smo dva odrona na Jakuševcu. To su neke ugrađene greške puno prije našeg mandata. Ploha 6-3 je i dalje sigurna za odlaganje i tamo se, uz osiguranje sigurnosnih protokola, stvar odlaže i dalje, a paralelno radimo s Vladom te s Ministarstvom gospodarstva i zaštite okoliša na iznalaženju nove privremene lokacije za deponiranje miješanog komunalnog otpada, dok radimo na Resniku", objašnjava Korlaet.

Jedno ste vrijeme odvozili bio otpad iz kućanstva na kompostanu Čret?

"Da, to je bila prijelazna situacija. Imali smo krizu nakon odrona pri kojem je bila zatrpana kompostana na Jakuševcu. Onda smo jedno vrijeme doista odlagali bio otpad iz kućanstva na Čret. Međutim, sav je taj otpad maknut", ističe Korlaet.

Otpad ostaje gorući problem u Gradu Zagrebu, ali barem se jedan riješio. Osobe koje nemaju svoj smještaj sada su dobili novi, veći i puno ljepši prostor za boravak.

