Privremeno prenoćište za beskućnike od nedjelje seli na novu adresu. "Svaku noć smo imali maksimalno popunjen kapacitet od 12, 13, 14 naših sugrađana u potrebi gdje su sjedili, gledali televiziju, bili u dnevnom boravku", rekao je Alen Župan, ravnatelj Ustanove Dobri dom Grada Zagreba.

U gotovo dva i pol mjeseca, koliko je otvoreno, prenoćište je koristilo oko 500 građana. Iako je prostor skučen, nije zabilježen niti jedan incident, a u njemu su mogli boraviti od 19 do 7 sati ujutro.

"Bio je hladni obrok u vidu paštete, mesnog nareska, mlijeka, jogurta, pudinga, voća, napolitanki, nešto slatkoga i noćenje uz korištenje sanitarnog čvora. Vjerujem da su bili zadovoljni, ali mislim da prostor mora biti bolji i upravo je to Grad Zagreb omogućio preseljenjem na novu lokaciju u Ilicu 29", ističe Župan.

Nova lokacija znatno je veća i nalazi se u samom centru Zagreba.

U jednoj prostoriji bit će dnevni boravak gdje će se korisnici moći družiti ili gledati televiziju. Tu su i odvojene tri muške i dvije ženske spavaonice. U 300 četvornih metara, svaku večer moći će prenoćiti 20-ak beskućnika.

"U prenoćištu će moći boraviti oko pet, šest žena i 15-ak muškaraca. Odvojeni su sanitarni čvorovi, u blizini je i gradsko kupalište Diana u kojem će dobiti bon da mogu obavljati i osobnu higijenu. Osim noćenja, mogu dobiti i suhi obrok i topli napitak", ispričala je Lora Vidović, pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu.

No, samo do proljeća.

"Smisao ovog prenoćišta je pružanje izvanrednog smještaja radi hladnoće, dakle tijekom zimskih mjeseci", ističe pročelnica. Udruge traže trajno rješenje.

"Tražimo trajno prenoćište za beskućnike s najmanje 30 kreveta s osiguranim kupaonama, mašinama za rublje i sve ostalo. I dnevnim boravkom i produženim trajanjem u prenoćištu", rekla je Vesna Ribarić, koordinatorica Facebook inicijative "Od srca do srca".

Iz Grada odgovaraju kako rade na otvaranju još jednog prostora koji bi bio u Ilici.

"Pružali bismo sveobuhvatnu skrb, dnevne boravke, podršku u društvenom uključivanju beskućnika“, rekla nam je Vidović. To bi tek zaživjelo tek iduće godine. Do tada, svi oni koji ovdje ne pronađu slobodan krevet, to mogu učiniti u prihvatilištu u Velikoj Kosnici ili Sesvetskom Kraljevcu.