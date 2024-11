Ovo je najuspješniji veliki hrvatski grad u prikupljanju otpada. Evo kako im je to uspjelo

Osječani otpad odvajaju na kućnom pragu, dovoze ga u reciklažna dvorišta, a bio otpad završava u kompostani.

"Dovezli smo ovaj otpad jer sam bršljan obrezivala, imamo kao ogradu na zidu i nešto je previše narastao i sad smo ga sredili i nisam čekala da odvozi komunalni – volimo dovesti sami", kaže Katica Vilović.

Prošle je godine u kompost prerađeno više od 10 tisuća tona bio razgradivog otpada.

"Građani ovdje mogu dovesti svoj bio otpad ako nije dovoljna smeđa posuda, spremnik ili vreće, znači oni mogu sa svojim prikolicama dovesti isto tako također besplatno", kaže Stevo Anetić, rukovoditelj Sektora gospodarenja otpadom u komunalnom poduzeću Unikom.

U četiri osječka reciklažna dvorišta razvrstava se pedesetak vrsta otpada koji se šalje na propisno zbrinjavanje.

"Ovo je super, odvojim željezo, metal, plastiku, dovezem, istovarim – to je prva liga", kaže Miro Erkapić.

Postoji rješenje i za građane koji ne mogu do reciklažnih dvorišta.

"Dovezemo mobilno reciklažno dvorište u gradsku četvrt, određeno vrijeme stoji na dogovorenoj lokaciji", kaže Predrag Josić, voditelj Odjela gospodarenja otpadom u komunalnom poduzeću Unikom.

Manji račun za odvoz

Manje miješanog otpada znači i manji račun za njegov odvoz, pa Osječani rado koriste odlagališta.

"Da ekološki zbrinemo otpad, to je važno radi ekologije, radi svijeta, radi čistoće", kaže Krešimir Jažić.

U godinu dana u Osijeku se prikupi 35 tisuća tona otpada. Nekad je sve to išlo na isto mjesto, a sada tu završi oko 15 tisuća tona miješanog otpada.

"Dok ovih 20 tisuća tona, to je upravo ovaj odvojeno prikupljeni otpad i tu čini biootpad nekih 11 tisuća tona na kompostani, imamo papir i plastiku to je nekih 5 tisuća tona te ostali otpad poput stakla, metala i drvenog otpada", kaže Igor Pandžić, rukovoditelj komunalnog poduzeća Unikom.

U 2023. godini odvojeno je prikupljeno gotovo 58 posto otpada, što je više od norme koju je Europska unija predvidjela za 2025. godinu pa očito Osijek ima ključ uspjeha.

"Odgovorni i savjesni građani koji s ovim i dokazuju da vole svoj grad, ključ je također, dobra infrastruktura koju radimo, gradimo i ulažemo u nju i ključ je edukacija, naime u Osijeku se od vrtića uči o odvojenom prikupljanju otpada", kaže Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

Oni koji unatoč ovoj lijepoj priči razmišljaju o odlaganju otpada na divljem deponiju neka razmisle i o kaznama za to, a one iznose od 260 pa do 1300 eura.