Srpski orlovi u nebeskim visinama s hrvatskim zrakoplovom za srbijanski nogometni savez to je skandalozno.

"Ja sam posljednji čovjek ovdje u Srbiji koji bi angažirao hrvatski avion, svi koji me znaju to znaju. Vjerujem da to nitko svjesno ne bi napravio i stojim iza svog suradnika koji je to napravio. Da li je ta situacija bila neka politička provokacija, namještaljka ili ne, svakako se desila i svakako je skandal", rekao je Jovan Šurbatović, glavni tajnik Srbijanskog nogometnog saveza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Misterij zrakoplova koji je prevozio srpsku reprezentaciju je riješen. Mitrović, Vlahović i društvo vozili su se u zrakoplovu hrvatske charter kompanije Fly Air 41, koja blisko surađuje s njemačkom kompanijom Sundair. Tajnik njihovog nogometnog saveza sve je slikovito opisao. Sporna je vanjska oznaka hrvatski grb.

"Kasnije smo saznali da je avion registriran u Hrvatskoj, da ima neku hrvatsku oznaku. Mi smo ušli kroz onaj koridor, nitko nije mogao pretpostaviti, niti je mogao sanjati da će Njemačka poslati avion s takvom vanjskom oznakom. Unutra se to nije moglo vidjeti. Kada stvari zakažu, ja kao glavni tajnik, spreman sam preuzeti odgovornost", dodao je Šurbatović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako je najavio svoju ostavku, uz poruku da to nije zbog skandala sa zrakoplovom, nego je tako ranije odlučio. Ostavku je podnio i potpredsjednik saveza, a iako mu pozicija izbornika, s obzirom na to da Srbija nije prošla grupnu fazu, visi o niti, Dragan Stojković se problemima s hrvatskim zrakoplovom ne zamara.

"Što bih ja trebao, kao trener se bavit tim stvarima? Niti organiziram, niti me to zanima", rekao je Dragan Stojković Piksi, izbornik srpske nogometne reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pomalo nervozan Aleksandar Vučić u Bruxellesu, na sastanku o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, cijelu aferu je nazvao 'brukom i sramotom'.

Srpski predsjednik danas nije rekao ni riječi o zrakoplovu samo o lošim sportskim rezultatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nećemo vrele glave rješavati probleme, neću da emocije odlučuju, hoću da sagledamo sve. Nemamo mi previše stručnjaka, osim što smo mi svi stručnjaci. Sport, sve je sport, samo smo mi puno novaca dali za taj sport", rekao je Vučić.

Cijelu priču hrvatskog zrakoplova i srpske reprezentacije razotkrila je bivša premijerka Ana Brnabić. Ona i predsjednik Vučić su to dugo tajili kako ne bi uznemiravali igrače na samom prvenstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znam da se o tome nije govorilo da ne bi prebacivali temu i fokus s podrške našoj reprezentaciji, mislim da je to bila ispravna odluka, ali dogodilo se. Treba vidjeti zbog čega i kako se to desilo", rekla je Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije.

Za tim odgovorima još se uvijek traga, a da su orlovi u Njemačkoj doživjeli debakl, izbornik se ne slaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Debakl je kad te netko dobije 7:0, a ti pijančiš po Augsburgu i Münchenu i tučeš se na treningu. To su stvari zbog kojih bi trebali biti kritizirani, toga nije bilo", rekao je Dragan Stojković Piksi.

Za srpsku vlast debakl je rezultat, ali očito i let hrvatskim zrakoplovom.