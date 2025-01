Organizator bojkota: 'Hrvatska je pokazala što misli o cjenovnom divljaštvu i inflaciji'

Prvi put u Hrvatskoj građani su se zbog visokih cijena ujedinili i bojkotirali trgovine i velike šoping centre. Inicijativu je pokrenula Facebook grupa "Halo, inspektore".

Umjesto uobičajene gužve, parkirališta ispred trgovačkih centara gotovo su prazna, u dućanima je više prodavača nego kupaca jer su građani u velikom broj ustali protiv poskupljenja. Uživo smo u jednom trgovačkom centru razgovarali s Josipom Kelemenom, savjetnikom potrošačke platforme "Halo inspektore".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Posljednji podaci govore da je bojkot u drugom dijelu izuzetno uspješan. Prije podne imali smo scene i informacije gdje su trgovački centri i parkinzi bili prazni i poluprazni. Tu i tamo netko je bio u eventualnom šopingu jer je morao nešto obaviti iz svojih razloga. Bilo je malo umirovljenika, koji su nažalost koristili ponuđene popuste. Sve u svemu, Hrvatska je danas pokazala što misli o cjenovnom divljaštvu i inflaciji. Koliko smo primijetili, u ovom trgovačkom centru, prošla je grupa stranih turista, djece, ali realno, trgovački centar je praktički poluprazan", objašnjava nam Kelemen.

'Može se'

Osvrnuo se i na proizvod kojeg su već uspjeli sniziti. "Često ga spominjemo, to je sjajilo za posuđe, kojeg naše domaćice vrlo rado koriste. Cjenovno je bio izuzetno skup. Isti proizvod u Njemačkoj prodaje trgovačka kuća i košta 0.95 eura, u Hrvatskoj koštao 2.75. Od danas košta 1.25, znači - može se!", govori nam Kelemen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan trgovački lanac ranije nam je rekao da su ovaj tjedan stavili 1.800 artikala na akciju. Kelemena smo pitali što kaže na to. "To je dokaz da mogu. Sve češće danas vidimo na raznim portalima i u medijima kako lanci reklamiraju trajno sniženje za 20 do 30 posto. Pa što su čekali do sada?", pita se naš sugovornik.

'I dalje nas zabrinjavaju događanja s terena'

Komentirao je i poruke ministra financija Marka Primorca, koji je rekao da danas neće ići u trgovinu. "Lijepo je da danas neće ići u trgovine, ali pretpostavljam da ne zna što se događa na terenu. Da zna, onda bi znao kolika su povećanja i što se dogodilo, kad su u pitanju prije svega cijene hrane, koje su drastično otišle gore", govori Kelemen.

"Isto tako, treba se zapitati što dalje i kako dalje. Mjere Vlade koje ćemo i mi analizirati - potrošači će reći svoje - mogu doprinijeti smanjivanju pritiska kad su u pitanju cijene, možda i dugoročno gledano za inflaciju. I dalje nas zabrinjava ono što se trenutačno događa na terenu. Danas smo dobili informaciju da je u jednom trgovačkom centru gore otišlo čak 12 artikala, među njima šest artikala koji bi trebali biti ograničene cijene. Što rade pojedini trgovci? Dignu cijenu ili namjerno napumpaju da bi je poslije eventualno spustili i dobili cijenu koju očekuju", kaže Kelemen i dodaje da je "apsolutno" spreman na razgovor s Vladom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa