Premijer Andrej Plenković oštro je komentirao zahtjeve sudaca, koji su u bijelom štrajku drugi tjedan. A liječnike, koji prijete štrajkom - optužio je za politizaciju. Sindikati zdravstva smatraju kako je Uredba koeficijenata složenosti poslova u javnim službama puna nedostataka i nelogičnosti.

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je sa Sandom Alić,dopredsjednicom sindikata Zajedno koja je rekla da oni neće prihvatiti uredbu o koeficijentima koje im je Vlada sada ponudila nego će detaljno obrazložit zašto se s tim ne slažu i sredinom idućeg tjedna svoje će očitovanje podnijeti Vladi RH.

"Nismo zadovoljni zato što sada novi koeficijenti ne prate rast životnih troškova i inflacije. Možemo uzeti za primjer jednu sestru koja radi u poliklinici u jutarnjoj smjeni. Njoj će plaća rasti nekakvih od 80 do 100 eura neto što zaista nije dovoljno s obzirom na postojeći standard. Isto tako najbolje će proći oni koji su do sada imali najbolje plaće to su ravnatelji i zamjenici ravnatelja, a najlošije će proći, kao i uvijek, sestre bez obzira na stručnu spremu, fizioterapeuti, laboranti, vozači Hitne, saniteti i naši njegovatelji. Dakle, sav onaj kadar koji drži zdravstveni sustav", objašnjava Sanda Alić.

Na pitanje kakav im je plan ako Vlada ne bude prihvatila ono što traže kaže:

" Mi smo sada u pregovaračkom timu za temeljni kolektivni ugovor za reprezentativni sindikat i onda ćemo tu iscrpiti sve naše pregovaračke mogućnosti i pravne alate. Ako ne dobijemo ono što ćemo zahtijevati i tražiti kako bi se našim članovima poboljšala materijalna prava i narasla plaća -spremni smo na sve opcije a isto tako i na štrajk. Štrajk je uvijek na stolu", kaže Alić te istaknula da su oni jedan od rijetkih sindikata u Hrvatskoj koji se isključivo bori za prava radnika

