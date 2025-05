Opasan trend među mladim Hrvatima, stručnjak: 'Nažalost, dvije su stvari prisutne'

Ovoga vikenda opet su se dogodile nesreće djece na romobilima. Djevojčice od 13 i 14 godina teško su ozlijeđene u Osijeku nakon pada. U Poreču dvojica maloljetnika na romobilu bez kacige zabila su se se u automobil.

Rast broja nesreća djece na romobilima možemo spriječiti stalnom edukacijom, prevencijom i ponavljanjem podataka, poput onoga koji dolazi iz Hrvatskog autokluba, da je električni romobil 13 puta opasniji od bicikla, a nekoliko puta opasniji od motocikla.

Razgovarali smo o tome s prometnim stručnjakom Rajkom Horvatom, koji se kroz svoju karijeru trudio da kroz zakonske regulative pojača prevenciju i sigurnost.

Često vidimo djecu koja ne bi smjela voziti romobil, zajedno su na romobilu, igraju se, a zapravo to nije igra i posljedice mogu biti itekakve.

Narušena ravnoteža, veći rizik od nesreće

"To je vrlo opasno. Naime, kada imate dvije osobe na takvom malom prijevoznom sredstvu, događa se poremećaj ravnoteže, odnosno poremećaj točke težišta zbog malih kotača i svaka neravnina, odnosno oštećenje kolnika, može biti uzrokom prevrtanja, odnosno prometne nesreće. Još jedna stvar – kod takvih osoba, ako su dvije na romobilu, jedna osoba može okrenuti kontra, na drugu stranu, i to je isto kao na biciklu ili motociklu. Ako ne prati vozača, onda dolazi do prevrtanja. Znači, to je vrlo opasno", rekao je Horvat.

Išlo se na zakonsku regulativu koja služi za represiju. Zna se koliko se može voziti, što se na romobilu smije, gdje ne, mora se imati, naravno, kacige, što je ključno, ali je li to dovoljno?

Treba li se ići na neku vrstu osposobljavanja? HAK je izdao jedan bilten koji je koristan, naravno.

Nema edukacije, nema nadzora

"Nažalost, dvije su stvari prisutne ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Prva je da nema edukacije za takvu vrstu prijevoznih sredstava, a druga je da, nažalost, često nema ni nadzora. Edukacija je nešto što bi se trebalo uvesti ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. Isto kao i za bicikle – vi nemate uopće obvezu da polažete bilo kakav test za bicikle, nego kad steknete životnu dob od 14 godina, možete samostalno upravljati biciklom u prometu. A prometne propise ne trebate poznavati", rekao je Horvat.

"Vrlo je važno da se uvede barem neka sustavna edukacija, gdje bi se upoznali upravo s tim detaljima opasnosti vožnje takvim sredstvom", dodao je.

Naravno, potrebno je cijelo vrijeme ponavljati da je romobil opasan i imati prsluk, odnosno biti obilježen noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti.

