Olujno nevrijeme pokosilo dijelove Hrvatske: RTL-ov meteorolog otkrio što nas čeka u idućim danima

Nakon dva tjedna toplinskog vala u Hrvatsku je stiglo nevrijeme. Oluja je u Sisačko-moslavačkoj županiji dio kućanstava ostavila bez struje. Srušeni su stupovi električne energije, pala su i stabla na prometnice.

Ekipe HEP-a su na terenu. Oluja s tučom i u Međimurju, a izdan je najviši stupanj upozorenja i za sjeverni Jadran, koji je sada na udaru.

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić objasnio nam je što nas čeka sutra.

"Izraženi frontalni poremećaji stigli su do alpskog područja, no ispred njih u naše krajeve danas pristiže topli i vlagom znatno bogatiji zrak zbog kojeg je atmosfera prilično nestabilna. Zbog toga smo imali razvoj oblaka, grmljavinske pljuskove - ne svugdje nego one sporadične. Stiglo je i jedno jače grmljavinsko nevrijeme iz Italije do Istre i Kvarnera gdje može biti obilnije kiše, tuče i olujnih udara vjetra u kratkom vremenu", objasnio je Ribarić.