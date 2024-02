kiša, valovi, jugi, nered... / Olujno jugo na Kvarneru! More iskopalo rivu, poplava u Crikvenici: Riječki veslački klub potpuno potopljen

Kiša, jugo i visoki valovi napravili su nered od Dalmacije do Istre, pogotovo na Kvarneru. More je uništilo rive i potopilo brodove. U Crikvenici koja je sinoć plivala pod vodom, jutros na parkiralištu ima kamenja kao nakon potresa. Čisti se park, uklanjaju grane i smeće koje je nanijelo more. Rade puhalice, kamioni, komunalci su u punom pogonu. Nije imao sreće ni riječki Veslački klub Jadran. Prostorije i dvorište tik do mora bili su na jakom udaru, a jutros umjesto treninga, treneri i mladi sportaši s metlama i lopatama su pokušali popraviti situaciju. 'Uništen je hangar, naplavine su ušle u hangar i jednostavno su nam uništile najniže čamce za veslanje. Vrijednost jednoga je otprilike desetak tisuća eura', rekao je Ivor Tucić, član Uprave Veslačkog kluba Jadran Rijeka. Prilog reporterke RTL-a Maje Brkljače.