Imamo prvu aplikaciju protiv bacanja hrane! Evo kako ćete jeftinije moći napuniti hladnjak

U Hrvatskoj svake godine 286 tisuća tona hrane završi u smeću. Mladi inovatori aplikacijom Crumbs oni to žele promijeniti.

"Plan je da povežemo prvo u Zagrebu, a onda u cijeloj Hrvatskoj sve trgovce, proizvođače, distributere, sve koji imaju višak hrane s krajnjim potrošačima, kupcima. Prema našoj procjeni jedna pekara u Zagrebu na kraju dana baci hranu u vrijednosti do 150 eura. S našom aplikacijom to se može svesti na nulu", kaže Lara Čavlek, voditeljica prodaje aplikacije Crumbs.

Odnosno, cilj je da se taj višak hrane u trgovinama, pekarama, restoranima ne baca već građanima proda po cijeni koja je od 50 do 80 posto niža od redovne. Sve funkcionira vrlo jednostavno.

"Korisnici otvore aplikaciju, pronađu objekt koji imaju u svojoj blizini. Odaberu trgovinu, odaberu proizvod, plate preko aplikacije i u vrijeme preuzimanja dođu po paket i uživaju", objašnjava Antonio Matušan, osnivač aplikacije Crumbs.

Ideju je Antonio dobio dok je još studirao.

"Dok sam studirao u Milanu sam koristio sličnu aplikaciju. Prvo sam bio znatiželjan što je to da za 50 posto popusta možeš dobiti neku nepoznatu vreću hrane. Počeo sam svaki dan živjeti s tim i koristiti je jer kad si student svaki euro je bitan, moraš paziti na svoj budžet. To je niža cijena za hranu koja je i dalje dobra hrana samo što se nije stigla prodati", kaže Antonio Matušan, osnivač aplikacije Crumbs.

U njihov pokret za spas hrane do sada se uključilo 50 prodajnih lokacija. Među njima je i ovaj restoran.

"Po mojoj procjeni sada kada pogriješimo s procjenom bacimo između 100 i 300 eura hrane na dan. Na ovaj način s ovom aplikacijom ćemo to skroz izbiti, a i moći ćemo testirati svoj stvarni potencijal, odnosno koliko gableca stvarno možemo prodati", kaže Nikolina Antić, suvlasnica restorana.

Svaki Hrvat na godinu baci 71 kilogram hrane, u 40 posto slučajeva ta hrana je jestiva. S pomoću ove aplikacije hrana koju kupujete potpuno je ispravna i dolazi u paketima iznenađenja.

"Na primjer jedna pekara će imati slani, slatki ili kruh paket s obzirom na to da trgovci ne znaju što će im do kraja dan ostati. To je hrana koja je savršeno dobra ali se do na primjer 19 sati nije prodala i onda je u 19 sati i 5 minuta došla na 50 posto cijene", objašnjava Lara Čavlek, voditeljica prodaje aplikacije Crumbs.

Aplikacije će s radom krenuti do kraja rujna. U planu imaju povezati se i s humanitarnim udrugama, bankama hrane, pučkim kuhinjama, hranu koja se ne proda tako žele donirati.