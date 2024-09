Stiže hvalevrijedna aplikacija! Umjesto da se hrana iz restorana baci, moći ćete je kupiti do 80 % jeftinije

Svaki Hrvat na godinu baci 71 kilogram hrane, koja je u 40 posto slučajeva jestiva. Bacaju građani, ali i trgovine, pekare, restorani.

Da bi to promijenili mladi inovatori u Hrvatskoj su odlučili pokrenuti aplikaciju koja nosi ime Crumbs. Cilj je povezati građane sa svima koji na kraju radnog dana višak hrane bacaju, odnosno da bi je trebali prodavati po cijeni koja će od redovne biti niža od 50 do 80 posto. Aplikacija će biti pokrenuta do kraja rujna, a nakon Zagreba planiraju širenje i u ostatku Hrvatske.

"Sve funkcionira tako da korisnice otvore aplikaciju, pronađu objekt koji imaju u svojoj blizini. Odaberu trgovinu, proizvod, plate preko aplikacije i u vrijeme preuzimanja dođu po paket i uživaju. Hrane ima, hrana se baca, pa ajmo onda i mi u tom smjeru da spasimo malo te hrane", kaže Antonio Matušan, osnivač aplikacije Crumbs.

