Odvjetnik osumnjičenog za dilanje droge iz akcije 'Armagedon': 'To je nedopustivo!'

Razbijen je dosad najveći narkolanac u Hrvatskoj. Čak 250 policajaca od jutra diljem zemlje uhićuje narkodilere. Većina njih otprije je poznata policiji, dok su u ruke istražitelja pala i neka nova lica. Izvedena je munjevito na području čak 7 policijskih postaja, a prethodila joj je i detaljna sigurnosna procjena.

Počela su dovođenja u USKOK-u, malo prije 18 sati stigao je prvi kombi, a onda i drugi. To znači da su dvije osobe ispitane. 45 osoba je prijvaljeno, 25 se odnosi na splitsku priču, a 20 za Zagreb.

Velika akcija koja je danas iz kreveta podignula brojne kriminalce, imala je tri kodna imena - Armagedon. Ibiza. I Nada. Novinarka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s odvjetnikom jednog od osumnjičenih Ljubom Pavasovićem Viskovićem koji je otkrio za što se sumnjiči njegovog klijenta.

'Masovni nadzor'

"Standardno, navikli smo na ovako velike grupe, krijumčarenje droge u sastavu zločinačke organizacije. Ista kriminacija kao i dosta slučajeva do sada. Sve je bazirano na Sky enkripciji koju je Francuska dostavila Hrvatskoj. I sad imate nakavih dvadesetak okrivljenika koji su u razno raznim ulogama za razno razne količine droge", rekao je Pavasović Visković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje je iznosio svoju obranu, istaknuo je da je to tajna s obzirom na zakon. Sve je počelo s aplikacijom Sky, bila je borba i vezano za zakonitost dokaza na sudu. "Da bi ljudi shvatili što je Sky, to je nešto poput Whatsappa, zatvorena komunikacijska grupa, koju su ljudi koristili. U jednom trenutku je Francuska zajedno s Nizozemskom hakirala aplikaciju i izdvojila komunikaciju te dala drugim državama na analizu. Radi se o masovnom nadzoru koji je nedopustiv, međutim zasad je Visoki kazneni sud rekao da je to zakonito, ali do zapravo finalnog utvrđenja je li to zakonito u Hrvatskoj ili ne, proći će još nekoliko rundi, imamo raspravu, Vrhovni sud i Ustavni sud koji će morati reći je li dozvoljeno bez ikakvog osnova sumnje nadzirati cijelu grupaciju, desetke tisuća ljudi koji koriste komunikacijsku platformu. Odgovor na to pitanje može biti samo jedan, a to je da je to nedopustivo u demokratskom društvu", tvrdi odvjetnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je da će ići i na Europski sud za ljudska prava. "Ali proći će godine i godine dok to dođe. Po cijeloj Europi se događaju pravna nadmudrivanja oko zakonitosti. Sigurno 4-5 godina neće biti čisto je li to zakonito ili nije", dodao je.

Kaže na kraju da USKOK ima stotine komunikacija između različitih uređaja na hrvatskom jeziku koja je dešifrirana. Policija analizira sve to skupa i tko su ljudi koji su je koristili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa