Odvjetnik o lošinjskoj tragediji: 'Da je bilo tko slučajno šetao rivom, rampa bi i njega mogla ubiti'

Tri tjedna nakon tragične pomorske nesreće na Lošinju, u kojoj su poginula tri pomorca, još uvijek nije jasno zašto je rampa pala i uzrokovala smrt trojice muškaraca starih 38, 54 i 58 godina. Obitelji stradalih sada pravdu traže putem odvjetnika, koji ističe da su pomorci u trenutku nesreće bili na rivi, a ne na brodu, te apelira da se odgovornost ne prebacuje na njih.

"Skrenuo sam pozornost svima, da se ne pakira odgovornost pomorcima. Da smo slučajno mi prolazili tamo, rivom, ta rampa je mogla i nas ubiti," izjavio je odvjetnik dr. sc. Šime Savić, napominjući da su odštetni zahtjevi već postavljeni, ali o njima još ne želi javno govoriti. Ipak, iznosi koji se spominju u javnosti nisu ni približno onome što obiteljima pripada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obitelji još nisu dobile ništa pismeno, to su različite špekulacije, a oni nisu ni približno slični od iznosa koje pripadaju obiteljima. Oni su puno, puno, puno veći", rekao je odvjetnik.

Jadrolinija je svakoj obitelji ponudila paket pomoći u iznosu od 50 tisuća eura, od čega su 23 tisuće od osiguranja:.Tu je i 560 eura svaki mjesec do kraja školovanja svakog djeteta. . No, prema riječima predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske za Jadroliniju, Antuna Aljinovića, stvarne financijske gubitke pomoraca, koji bi do 60. godine života mogli zaraditi i do 430 tisuća eura, a ovaj paket to ne pokriva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Jadrolinije su potvrdili da je paket pomoći od 50.000 eura bio samo prvi korak te naveli da nema prepreka da obitelji ostvare sva zakonska potraživanja vezana uz ovu tragediju. Obećaju da će u ovim najtežim trenucima pružiti maksimalnu podršku.

Prema kriteriju Vrhovnog suda za slučaj smrti bračnog druga, odšteta je 44 tisuće eura. U slučaju smrti roditelja, dijete dobiva isto toliko. A prema međunarodnim ugovorima, odšteta za smrt pomorca može iznositi od 90 tisuća do 94 tisuće eura.

Odvjetnik dr. sc. Savić pozvao je Jadroliniju na razgovore kako bi se obiteljima maksimalno olakšala ionako teška situacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa