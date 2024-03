Zima kalendarski i dalje traje, ali prave zime gotovo da nije ni bilo. Još uvijek je neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Kvarner je cijeli dan bio okupan suncem, a Rijeka koja je inače sinonim za kišu, iza podneva je bila najtopliji grad na obali.

Tako blizu, a tako daleko od stresa. Pedeset metara od riječke gradske žiže, Aleksandra Jeremić uzela je kratak predah: "Pauza za marendu pa umjesto da sam u kafiću, evo malo sunca i pročitat knjigicu!" Riva je okupana suncem, šetača koji su se precijenili s odjećom ne manjka.

Jakne se nosi preko ruke. Studentica iz Osijeka Iva Dujmić oduševljena radi selfie: "Osjećam se izvanredno, obožavam sunce, to me tako ispunjava. Apsolutno nešto super, mir za dušu! Nemam uopće osjećaj da je zima, već da je proljeće, bližimo se ljetu i to mislim da svi jedva čekamo."

Korzo je u 13 sati puno! Svi uživaju, Rijeka je u tom trenu najtopliji grad na obali. Riječanka Klara Paganelli primjećuje: "Nije to baš tako normalno, ja bih voljela da u proljeće bude proljeće, u zimi da bude zima, a ove godine zimu nismo imali pa ne znam što će to posljedice to donijeti poslije po prirodu ako dođe do nekog nagloga zahladnjenja."

U kratkim rukavima u toplini uživa Karlo Vakanac: "Jedva čekam da u ovoj kišnoj Rijeci dođe malo sunca!", a Linda Grivičić dodaje: "Napokon je sunce izašlo u Rijeci, nakon par loših dana i to je to, guštamo, pijemo kavu".

Ubrzo je temperatura skočila na 19, a Senj i Knin bili su najtopliji s 20 stupnjeva. "Punim baterije nakon škole na suncu i toliko mi je toplo da bih se najradije okupala, kaže nam Natali Agatić. Petogodišnji Paulo bio je blizu tome, dok su ostali samo guštali kraj mora! S nogama u plićaku uvjerava nas: "More je zakon, nije hladno!".

Sutra pljuskovi duž Jadrana, u unutrašnjosti grmljavina. Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić zna detalje: "Krajem sutrašnjega dana počinje pristizati nešto hladniji zrak po visini tako u gorju, osobito onom najvišem gorju iznad 1000 metara nadmorske visine može zalepršati koja pahulja ili past malo snijega, a zatim se u noći na četvrtak ta snježna granica može spustiti na nekih 700, 800 metara nadmorske visine“. Od četvrtka stabilnije, ali s nižim temperatura.