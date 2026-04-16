Napokon stižu dobre vijesti za vozače! Cijene goriva bit će niže: Poznato i od kada

Ako ne dođe do većih poremećaja, iz Vlade su najavili smanjenje cijena goriva od idućeg utorka. Koliko će biti niže - još se ne zna, ali zna se da intervencije Vlade ostaju na snazi. Dobra je vijest i što se neće morati posezati za novim mjerama.

Gužve ponedjeljkom na benzinskim pumpama idućeg će tjedan možda izostati. Jer prvo je ministar najavio mogući predah od poskupljenja cijena goriva.

"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", govori ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Potom je tu informaciju potvrdio i premijer.

"Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima. Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako visoke cijene", poručuje predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Pad cijena goriva u idućem razdoblju očekuje i energetski stručnjak Ivica Jakić.

"Ja sam optimista i očekujem da će se cijene stabilizirati i da će lagano ići prema niže. Da bi se vratila u ono područje koje je bila, da nafta bude 78 dolara po barelu...", poručuje Jakić.

I dok se čeka utorak i nove cijene goriva neki su trgovci već najavili poskupljenja i nove cjenike.

