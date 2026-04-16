FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
A ZA KOLIKO? /

Napokon stižu dobre vijesti za vozače! Cijene goriva bit će niže: Poznato i od kada

Prvi put nakon početka rata na Bliskom istoku i tjedana neizvjesnosti - stižu dobre vijesti za vozače

16.4.2026.
19:18
Dajana Šošić
VOYO logo
VOYO logo

Ako ne dođe do većih poremećaja, iz Vlade su najavili smanjenje cijena goriva od idućeg utorka. Koliko će biti niže - još se ne zna, ali zna se da intervencije Vlade ostaju na snazi. Dobra je vijest i što se neće morati posezati za novim mjerama. 

Gužve ponedjeljkom na benzinskim pumpama idućeg će tjedan možda izostati. Jer prvo je ministar najavio mogući predah od poskupljenja cijena goriva. 

"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", govori ministar gospodarstva Ante Šušnjar.  

Potom je tu informaciju potvrdio i premijer. 

"Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima. Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako visoke cijene", poručuje predsjednik Vlade Andrej Plenković. 

Pad cijena goriva u idućem razdoblju očekuje i energetski stručnjak Ivica Jakić. 

"Ja sam optimista i očekujem da će se cijene stabilizirati i da će lagano ići prema niže. Da bi se vratila u ono područje koje je bila, da nafta bude 78 dolara po barelu...", poručuje Jakić.

I dok se čeka utorak i nove cijene goriva neki su trgovci već najavili poskupljenja i nove cjenike. 

Cijeli prilog pogledajte u videu na vrhu članka. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike