Glumac Alec Baldwin potpuno se slomio, a tješila ga je supruga nakon oslobađajuće presude jer se sud složio kako su tužitelji i policija zatajili dokaze o izvoru metka kojim je na setu ubijena snimateljica filma 'Rust'.

"Znate da smo došli pregledati dokaze gdje smo tražili da vidimo svaki pojedini detalj koji bi mogao biti povezan s filmskim setom Rusta. To sve je bilo skriveno od nas. Znate to", rekla je Alex Spiro, odvjetnica Aleca Baldwina.

"Ovo nije bilo skriveno. Bilo je pod brojem predmeta, dokumentirano. Dobila sam upute da to dokumentiram pod ovim brojem predmeta", odgovorila je Marissa Poppel, tehničarka za mjesto zločina.

"Namjerno uskraćivanje ove informacije, dokaza od strane države bilo je svjesno i smišljeno. Ako to ne udovoljava kriterijima postupanja u lošoj vjeri, onda je vrlo blizu", zaključila je sutkinja Mary Marlowe Sommer.

I tako je tri dana od početka suđenja glumac oslobođen optužbi za ubojstvo iz nehaja. Prije tri godine na snimanju film Rust usmrtio je snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu. Baldwinu je prijetilo 18 mjeseci zatvora, a od početka je tvrdio kako nije znao da su u pištolju bili pravi, ne umjetni meci.

"Vratimo se malo unatrag. Ne, ne, ne. Dopustite mi da kažem ovo. To je metak. To je metak. Točno… To je metak. Kao što sam i sumnjao. Netko je stavio pravi metak u pištolj", rekao je Baldwin.

Oružarka Hannah Gutierrez zabunom je stavila prave metke te je u veljači osuđena je na 18 mjeseci zatvora za ubojstvo iz nehaja. Upravo su meci kao dokaz rezultirali poništenjem suđenja jer su Baldwinovi odvjetnici tvrdili da im tužitelji nisu na vrijeme predali sve dokaze. Protiv slavnog glumca optužnica se više ne može podići.

Baldwin je bez izjava za medije napustio sud, ali njegova pravna borba još nije gotova jer je obitelj ubijene snimateljice podigla je privatnu tužbu protiv glumca. Tuže ga za nanošenje boli i nemara.