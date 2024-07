Nenamjerni slučaj ubojstva američkog glumca Aleca Baldwina (66) je odbačen, nakon što je njegov tim za obranu podnio pokretanje optužbi protiv tužiteljstva zbog skrivanja dokaza o streljivu.

Nakon što je posebna tužiteljica svjedočila samoj sebi u sudnici te sudac donio odluku i odbacio slučaj, glumac se slomio u suzama te zagrlio svoje odvjetnike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baldwin je uvijek negirao optužbu za nesretno ubojstvo u vezi s fatalnim pucnjem na snimateljicu Halynu Hutchins, tvrdeći da nije povukao okidač pištolja te da su drugi na setu western filma "Rust" u Novom Meksiku bili odgovorni za sigurnosne provjere oružja. Prijetila mu je kazna do 18 mjeseci zatvora u slučaju osude.

Prema tužiteljstvu, glumac se nepažljivo ponašao tijekom probe na setu blizu Santa Fea, igrajući pretvaranje s pravim pištoljem i kršeći osnovna pravila sigurnosti s oružjem. Međutim, obrana je argumentirala da to nije istina, tvrdeći da je on glumac koji glumi te da nije počinio nikakav zločin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odbačen slučaj

Sada, gotovo tri godine nakon smrti gđe Hutchins, slučaj protiv Baldwina je odbačen. Sudac Mary Marlowe Sommer je rekla da se ne može ponovno pokrenuti.

"Kasnootkrivanje ovih dokaza tijekom suđenja ometalo je učinkovitu uporabu dokaza na način koji je utjecao na temeljnu pravičnost postupka", rekla je sutkinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Njegova supruga Hilaria, koja ga je podržavala tijekom suđenja zajedno s njegovim bratom Stephenom, također je plakala dok je sudac donosio odluku. Baldwin je nakon toga brzo napustio zgradu i odmah se ukrcao u automobil, ignorirajući novinare vani.

Skriveni dokazi

Raspad slučaja počeo je nakon drugog dana dokaza, kada je obrambeni tim glumca saznao da je šerif Santa Fea ranije te godine preuzeo žive metke kao potencijalne dokaze, istog dana kada je oružar filma, Hannah Gutierrez, osuđen za ubojstvo gđe Hutchins.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražitelji nisu naveli ove žive metke u Rustovom dosjeu, niti su ih otkrili odvjetnicima obrane. Tužitelji su rekli da streljivo nije bilo povezano s slučajem i da nije bilo skriveno.

Metci kalibra Colt 45, oko kojih se vodi rasprava, predao je Troy Tesk, prijatelj očuha Thella Reeda. Baldwinov pravni tim je preko noći podnio zahtjev za odbačaj, a sud je čuo argumente o pokretanju tužiteljstva od obje strane bez prisustva porote u sudnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gđa Morrissey je rekla da metci nisu istog kalibra niti kemijskog sastava kao živi metci pronađeni na setu Rust, uključujući i onaj koji je ubio gđu Hutchins.

Foto: Profimedia Alec Baldwin

"Ovo je potpuno beskorisno istraživanje koje nema nikakvu dokaznu vrijednost. Ovo je samo pokušaj čovjeka da zaštiti svoju kćer", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je sutkinja Marlowe Sommer odlučila da joj je potrebno više dokaza kako bi donijela odluku o pokretanju, pozvala je porotnike samo da ih odmah otpusti.

Zatim je sud čuo svjedočenje svjedoka, uključujući vlasnika trgovine rekvizitima Setha Kenneya, koji je pružio prazne i lažne metke setu Rusta. Odbio je optužbe da je opskrbio živo streljivo produkciji i nije optužen u slučaju. Korporel Alexandria Hancock i poručnik Ryan Randall iz Šerifovskog ureda okruga Santa Fe također su svjedočili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon ponovljenih naznaka odvjetnika obrane Alexa Spiroa da su dokazi bili skriveni, specijalni tužitelj Kari Morrissey je sama sebe pozvala na svjedočenje, unatoč tome što joj je sutkinja rekla da to nije potrebno.

Odbacila je tvrdnje da su dokazi bili skriveni i tvrdila je da smatra da oni nisu bili relevantni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pristrano ponašanje prema Baldwinu

No, sutkinja Marlowe Sommer je zaključila da je postupanje tužiteljstva bilo visoko pristrano prema Baldwinu i da nema načina da sud ispravi ovu nepravdu.

Tijekom ispitivanja, g. Spiro je upitao gđu Morrissey je li jednostavno nije voljela g. Baldwina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je apsolutno netočno. Zapravo jako cijenim filmove g. Baldwina. Cijenim njegov glumački rad u Saturday Night Live, i cijenim njegov politički angažman", odgovorila je

Foto: Profimedia Alec Baldwin

G. Spiro je rekao sudu da je ona nazvala glumca "s*****" i "arogantni p****" pred svjedocima. Ona je rekla da se ne sjeća toga. Tijekom ispitivanja je također otkriveno da je drugi tužitelj, Erlinda Johnson, tog dana ranije podnijela ostavku na slučaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon odluke sutkinje, odvjetnik Hannah Gutierrez, Jason Bowles, rekao je Sky Newsu da je sudkinja učinila ispravnu stvar kako bi sačuvala integritet pravosudnog sustava. Gutierrez je osuđena na 18 mjeseci zatvora i trenutno se žali. G. Bowles je rekao da će sada podnijeti sličan zahtjev u njenom slučaju.

Još uvijek nije postignut konačan zaključak o tome kako su živi metci dospjeli na filmski set.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baldwin, poznat po filmovima kao što su "The Departed", "It's Complicated" i "The Hunt For Red October", kao i po nastupima u Saturday Night Live, sada može ostaviti slučaj iza sebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Pokretačica Rodnih studija za RTL: 'Ovo formalno nije odbijenica, ali je jedno veliko odugovlačenje'