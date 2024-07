Američkom glumcu Alecu Baldwinu (66) počelo je suđenje zbog smrti snimateljice Halyne Hutchins na setu filma "Rust" u srijedu u Novom Meksiku.

Baldwin je optužen za ubojstvo iz nehaja, a ukoliko porota ne presudi u njegovu korist, čeka ga 18 mjeseci zatvora. Glumac je izjavio da se ne osjeća krivim te da nije znao da je u pištolju, koji je trebao služiti kao običan rekvizit, bio pravi metak.

Foto: Profimedia

Na početku ročišta, Baldwin je rekao da je samo radio svoj posao i imao povjerenja u ekipu da je napravila sve da osigura oružje.

"Baldwin se igrao s pravim pištoljem i prekršio glavna pravila o sigurnosti vatrenog oružja, poručila je tužiteljica Erlinda Johnson.

Nije bilo lako

Baldwinovi odvjetnici su poručili da se vatreno oružje drugačije tretira na filmskom setu, gdje svaki član glumačke postave ima određenu ulogu i obvezu, uključujući sigurnost.

"On je samo glumio, kao što to radi godinama, i onda je sigurnosni sustav zakazao. Nije počinio nikakav zločin. On je glumac koji je držao rekvizit", dodao je Baldwinov odvjetnik Alex Spiro.

Foto: Profimedia

Tijekom suđenja je bila ključna Baldwinova tvrdnja da nije povukao okidač na pištolju. Tužitelji tvrde da je FBI pregledao pištolj prije snimanja te da je s njime bilo sve u redu. No, obrana je poručila da je FBI uništio dio oružja te da su tako onemogućili da se dalje analizira, piše BBC.

Na suđenju je bila prikazana kobna scena sa seta na dan kada je Hutchins ubijena. Baldwin u tom trenutku nije mogao prekriti tugu, a sudeći prema fotkama, bio je i zabrinut. Njegova supruga, poduzetnica Hilaria Thomas (40) pružila mu je podršku.

