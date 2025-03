Nova ovisnost koja ubija, vozači i pješaci riskiraju život: 'Prolaze kroz crveno bez pogleda'

Glavom u mobitelu sa slušalicama na ušima kroz crveno, nesvjesno riskiraju svoj život. Vozač tramvaja u ZET-a Krešimir Holub opisuje koliko je teško zaustaviti veliko vozilo kad naiđe na opasnu situaciju: "Šine nas vode. Ne možemo skrenuti u zadnji čas. Tu možemo samo zažmiriti i nadati se najboljem".

I mlado i staro, nema generacije koja može bez uređaja, kaže nam Krešimir. "Jedan korak desno iz šale, to je nama već stres. Kad gledate kolonu deset auta, bar su četiri na mobitelu. Ljudi nemaju kontrolu nad sobom. To je postalo nešto što im je u krvi i uopće ne doživljavaju svijet oko sebe".

Dok se jedni zgražaju - pa tako Ruža iz Zagreba kaže: "Ni da me zove sveti Petar to si ne bi dozvolila"; dok Božica dodaje: "Ne, ne, ne. Moram gledati pod noge da ne padnem".

Drugi, poput Leonarde i Tibora - i sami priznaju: "I ja prelazim cestu s mobitelom. Stanem na semafor i odmah krenem tipkati nešto. Previše je stimulansa od svugdje, pa muzika pa poruke"; "Baš sam danas primijetio grupu klinaca iz osnovne škole koji idu po cesti, cijeli razred i svi imaju mobitel u rukama i gledaju nešto. Baš gledam i mislim - nije ovo baš dobro".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Negativni trendovi

I instruktori u autoškolama uočavaju negativne trendove među novim kandidatima. Instruktor vožnje Marko Gligovski kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stalno neke vibracije, dolaze poruke, zvone mobiteli. Drže mobitele pod nogom, onda na prvi semafor vade mobitele. Onda moramo obaviti razgovore. Možda ove starije generacije prije 2000-ih gase mobitele, stavljaju u jakne da ne smetaju".

Donedavno je Marko radio i kao vozač javnog autobusa. Kaže, naglo zaustaviti tako veliko vozilo gotovo je nemoguće.

"Osoba je koristila mobitel i ujedno imala i slušalice u ušima. Nit me čuje nit me vidi. Pretrčala je cestu, stvarno sam u zadnjim sekundama stao, moglo je baš doći do velike tragedije. Mobitel u prometu je smrt. Doslovno smrt".

Nove tehnologije stvaraju velik stres i za najmanje iskusne vozače na cestama. "Mislim da može biti opasna stotinka, ali sekunda još više može biti opasna zbog dekoncentracije", zaključuje polaznica autoškole Viktorija Derdić.

Policija je na razini cijele Hrvatske u posljednje dvije godine zabilježila oko 40 tisuća prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji, od toga gotovo 7 tisuća samo u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa