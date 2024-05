Ukleti

Proces dodjeljivanja državnih stanova novim ministrima traje, no jedan stan nikako da nađe nove stanare. Riječ je o stanu bivšeg ministra Marija Banožića, koji zjapi prazan unatoč atraktivnoj lokaciji, renoviranom interijeru i povoljnoj cijeni od 60 eura mjesečno.

Stan od 90 kvadrata koji je bivši ministar obrane Banožić dodijelio sam sebi sada se izbjegava. Ministar poljoprivrede Josip Dabro, na primjer, prihvatio je manji stan od 60 kvadrata. Upitan je li mu ponuđen Banožićev stan, Dabro je rekao: "Bio je i taj stan, 'Banožićev' stan. Ovoj državi dosta je bahatluka i podcjenjivanja. Svi nekako izbjegavaju taj stan… Ukleti stan."

Novi ministar iz Trilja, Ivan Šipić, već je preuzeo ključeve svog službenog stana i zadovoljan je: "66 kvadrata sasvim je dovoljno za ženu i dvoje djece, pristojno i uredno. Zadovoljan sam, nisam htio ulaziti u privatne aranžmane." Kad je upitan hoće li raditi preinake, Šipić je odgovorio da ima sve osnovne stvari i da će donijeti jastuk od kuće. "Kušin je dobar za zdravlje kičme", našalio se.

Ministri Marija Vučković i Damir Habijan, koji su promijenili resore, ostaju u svojim dosadašnjim državnim stanovima, kao i ministar turizma i sporta Tonći Glavina, bivši državni tajnik: "U istom sam stanu s obitelji. Stan ima dvije sobe u privatnom najmu, sve je isto kao i prije."

Stanovi za novoizabrane saborske zastupnike

Državne nekretnine zaprimile su 26 zahtjeva za korištenje stanova od novoizabranih saborskih zastupnika. Među njima je i zastupnica iz Pule, Dušica Radojčić: "Radi se o malom stanu, nadam se da ću ga do početka Sabora imati priliku vidjeti. Jednosobni mali stan i više nego što meni treba."

Zastupnici koji stanove uz saborsku naknadu iznajmljuju na tržištu suočavaju se s problemima. Na primjer, stan na zagrebačkoj Trešnjevci od 50 kvadrata iznajmljuje se po cijeni od 600 do 1000 eura, dok Sabor plaća 330 eura plus troškove režija. Zastupnik Ive Ćaleta Car izjavio je: "Mi kao zastupnici imamo pravo na naknadu od 400 eura, ali za to nema ni garsonjere tako da ću dio sredstava morati izdvojiti iz svog džepa što mi nije problem."

No, nekima to predstavlja problem pa saborski odbor već radi na analizi tržišta i razmatra povećanje naknade koja se nije mijenjala desetak godina. A stan u Gundulićevoj i dalje zjapi prazan, na lošem je glasu zbog bivšeg ministra Banožića, pa mu ne pomažu ni državne zavjese ni jastučići.